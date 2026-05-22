Guadalajara se poklonila kralju: Uoči SP-a otkriven gigantski kip Peléa visok čak devet metara

Veliki kip brazilske nogometne legende Peléa otkriven je u četvrtak u meksičkom gradu Guadalajari, jednom od gradova domaćina Svjetskog prvenstva u nogometu, u spomen na njegova postignuća s brazilskom reprezentacijom. Spomenik je otkriven ispred stadiona Jalisco, gdje je Pele odigrao nekoliko utakmica s brazilskom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu 1970. godine.

Foto: FERNANDO CARRANZA GARCIA/DPA

U borbi za naslov 1970. godine, Brazil je na stadionu odigrao utakmice prvog kruga, četvrtfinala i polufinala prije nego što je pobijedio Italiju u finalu na stadionu Azteca u Mexico Cityju.

Kip visok 9,5 metara se zove 'la Canarinha' po brazilskoj reprezentaciji, koja je zbog žutih boja dresova dobila nadimak Kanarska reprezentacija.

Pelé, koji je umro u dobi od 82 godine 2022. godine, osvojio je jedan od svoja tri naslova Svjetskog prvenstva u Meksiku na izdanju turnira 1970. godine.

- Ova monumentalna figura ovog velikog igrača, koji je ovdje igrao i postigao izvanredan gol, veliki je dar stanovnicima Jalisca i svim posjetiteljima. Pele je volio Guadalajaru, a brazilska reprezentacija ju je zavoljela jer je meksička javnost dala sve od sebe 1970. godine - rekao je guverner Jalisca Pablo Lemus.

U Guadalajari će se odigrati četiri utakmice prvog kruga ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva. Južna Koreja igrat će protiv Češke 12. lipnja, Meksiko protiv Južne Koreje 18. lipnja, Kolumbija protiv Konga 23. lipnja, a Urugvaj protiv Španjolske 26. lipnja.