Obavijesti

Sport

Komentari 0
U MEKSIKU

Guadalajara se poklonila kralju: Uoči SP-a otkriven gigantski kip Peléa visok čak devet metara

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Guadalajara se poklonila kralju: Uoči SP-a otkriven gigantski kip Peléa visok čak devet metara
Foto: FERNANDO CARRANZA GARCIA/DPA

Meksički grad Guadalajara dobio je u četvrtak monumentalni kip brazilske nogometne legende Peléa ispred stadiona na kojem je 1970. godine osvojio naslov svjetskog prvaka

Admiral

Veliki kip brazilske nogometne legende Peléa otkriven je u četvrtak u meksičkom gradu Guadalajari, jednom od gradova domaćina Svjetskog prvenstva u nogometu, u spomen na njegova postignuća s brazilskom reprezentacijom. Spomenik je otkriven ispred stadiona Jalisco, gdje je Pele odigrao nekoliko utakmica s brazilskom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu 1970. godine.

Meksiko: Otkriven divovski kipa Pelea
Foto: FERNANDO CARRANZA GARCIA/DPA

U borbi za naslov 1970. godine, Brazil je na stadionu odigrao utakmice prvog kruga, četvrtfinala i polufinala prije nego što je pobijedio Italiju u finalu na stadionu Azteca u Mexico Cityju.

KONTROVERZAN POPIS Englezi objavili popis putnika za Svjetsko prvenstvo! Tuchel ove velike zvijezde ne vodi na turnir
Englezi objavili popis putnika za Svjetsko prvenstvo! Tuchel ove velike zvijezde ne vodi na turnir

Kip visok 9,5 metara se zove 'la Canarinha' po brazilskoj reprezentaciji, koja je zbog žutih boja dresova dobila nadimak Kanarska reprezentacija.

Meksiko: Otkriven divovski kipa Pelea
Foto: FERNANDO CARRANZA GARCIA/DPA

Pelé, koji je umro u dobi od 82 godine 2022. godine, osvojio je jedan od svoja tri naslova Svjetskog prvenstva u Meksiku na izdanju turnira 1970. godine.

KRIMINAL U MEKSIKU Incident u blizini stadiona gdje se otvara Svjetsko prvenstvo. Novinara opljačkali u prijenosu
Incident u blizini stadiona gdje se otvara Svjetsko prvenstvo. Novinara opljačkali u prijenosu

- Ova monumentalna figura ovog velikog igrača, koji je ovdje igrao i postigao izvanredan gol, veliki je dar stanovnicima Jalisca i svim posjetiteljima. Pele je volio Guadalajaru, a brazilska reprezentacija ju je zavoljela jer je meksička javnost dala sve od sebe 1970. godine - rekao je guverner Jalisca Pablo Lemus.

Meksiko: Otkriven divovski kipa Pelea
Foto: FERNANDO CARRANZA GARCIA/DPA

U Guadalajari će se odigrati četiri utakmice prvog kruga ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva. Južna Koreja igrat će protiv Češke 12. lipnja, Meksiko protiv Južne Koreje 18. lipnja, Kolumbija protiv Konga 23. lipnja, a Urugvaj protiv Španjolske 26. lipnja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zlatko Mateša ljubi 30 godina mlađu sveučilišnu profesoricu. Prošla je i obiteljsku tragediju
FOTO: LJUBAV CVATE

Zlatko Mateša ljubi 30 godina mlađu sveučilišnu profesoricu. Prošla je i obiteljsku tragediju

Blanka Mateša u braku je s bivšim premijerom i šefom HOO-a u ostavci Zlatkom Matešom. Njihova veza izazivala je pozornost zbog velike razlike u godinama. U sretnom su braku više od dvije godine
Nije znao hrvatski, ona ni riječ portugalskog: Ovo je ljubavna priča Andreje i Eduarda da Silve
ZAJEDNO SU 20 GODINA

Nije znao hrvatski, ona ni riječ portugalskog: Ovo je ljubavna priča Andreje i Eduarda da Silve

Eduardo da Silva, legendarni nogometaš, i dalje plijeni pažnju, ali sada kao posvećeni otac i suprug. Njegova ljubavna priča s Andrejom, čije je djevojačko prezime bilo Šok, počela je u Zagrebu i nadilazi jezične i kulturne barijere. Njihov sin Matheus slijedi očeve nogometne stope
Šestorici istječe ugovor. Ovi se igrači opraštaju od Hajduka
KRAJ SEZONE

Šestorici istječe ugovor. Ovi se igrači opraštaju od Hajduka

Hajduk završava sezonu protiv Vukovara uz oproštaj nekolicine igrača i veliku neizvjesnost oko budućnosti nekih drugih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026