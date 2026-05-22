KRIMINAL U MEKSIKU

Incident u blizini stadiona gdje se otvara Svjetsko prvenstvo. Novinara opljačkali u prijenosu

Piše Bruno Lukas
Foto: Screenshot/twitter

Meksički sportski novinar Fernando Vargas preživio je pravi šok dok je iz auta uživo vodio intervju. Nepoznati muškarac s pištoljem otvorio mu je vrata i opljačkao ga pred tisućama gledatelja

Fernando Vargas, sportski novinar i direktor komunikacija Meksičke nacionalne košarkaške lige, u utorak je u gradu Cuernavaci napadnut i opljačkan dok je iz svog auta vodio prijenos uživo za sportsku emisiju.

Vargas je sjedio na benzinskoj postaji i vodio razgovor za emisiju 'Bla, bla, bla Deportivo' kada je nepoznati muškarac iznenada otvorio vrata s njegove strane.

Muškarac s pištoljem zakočio je oružje i zaprijetio:

- Ključeve, brzo. Ključeve, mobitele i novčanike, brzo! - rekao je muškarac.

Vargas je mirno uzeo nekoliko stvari iz auta, izašao i cijelo vrijeme pokušavao smiriti napadača. Voditelj emisije Ed Martinez nijemo je gledao cijelu scenu u šoku, a prijenos se ugasio dok su Vargas i napadač još razgovarali.

Nije poznato je li pljačkaš uopće znao da je cijeli incident bio uživo na televiziji.

Cuernavaca se nalazi u meksičkoj saveznoj državi Morelos, tik južno od Mexico Cityja, grada koji će za manje od mjesec dana ugostiti otvaranje Svjetskog nogometnog prvenstva.

Martinez je nakon svega objavio na Instagramu da je Vargas prošao bez ozljeda, ali da su mu ukrali auto, mobitel i novčanik.

- Na sreću, on je dobro, ali jako uplašen. Ako netko prepozna tog čovjeka s videa, molimo prijavite ga vlastima. Ovo se dogodilo u Morelosu - napisao je Martinez.

Policija još uvijek traga za napadačem.

