TRENER JE ZADOVOLJAN

Guardiola pohvalio Gvardiola: Joško je odigrao vrhunski susret

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Gvardiol je ove sezone odigrao 18 utakmica za City i zabio dva gola, uz četiri asistencije. Manchester City je druga momčad Premier lige sa 34 boda, dva manje od vodećeg Arsenala

Joško Gvardiol odigrao je vrlo dobru utakmicu u pobjedi Manchester Cityja protiv Crystal Palacea (3-0). Pohvalili su Hrvata engleski mediji, a zadovoljan je i trener Pep Guardiola

- Joško je danas opet odigrao vrhunsku utakmicu - rekao je trener "građana" nakon utakmice i dodao:

- Nije radio greške. Ni s loptom ni bez nje. To je taj korak koji on mora napraviti. 

Manchester City v Club Brugge - UEFA Champions League - League Stage - Etihad Stadium
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Gvardiol je ove sezone odigrao 18 utakmica za City i zabio dva gola, uz četiri asistencije. Manchester City je druga momčad Premier lige sa 34 boda, dva manje od vodećeg Arsenala. 

