Guardiola pohvalio Gvardiola: Joško je odigrao vrhunski susret

Joško Gvardiol odigrao je vrlo dobru utakmicu u pobjedi Manchester Cityja protiv Crystal Palacea (3-0). Pohvalili su Hrvata engleski mediji, a zadovoljan je i trener Pep Guardiola.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik | Video: 24sata/Instagram/Reuters/Pixsell

- Joško je danas opet odigrao vrhunsku utakmicu - rekao je trener "građana" nakon utakmice i dodao:

- Nije radio greške. Ni s loptom ni bez nje. To je taj korak koji on mora napraviti.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Gvardiol je ove sezone odigrao 18 utakmica za City i zabio dva gola, uz četiri asistencije. Manchester City je druga momčad Premier lige sa 34 boda, dva manje od vodećeg Arsenala.