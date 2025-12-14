Gvardiol je ove sezone odigrao 18 utakmica za City i zabio dva gola, uz četiri asistencije. Manchester City je druga momčad Premier lige sa 34 boda, dva manje od vodećeg Arsenala
TRENER JE ZADOVOLJAN
Guardiola pohvalio Gvardiola: Joško je odigrao vrhunski susret
Joško Gvardiol odigrao je vrlo dobru utakmicu u pobjedi Manchester Cityja protiv Crystal Palacea (3-0). Pohvalili su Hrvata engleski mediji, a zadovoljan je i trener Pep Guardiola.
- Joško je danas opet odigrao vrhunsku utakmicu - rekao je trener "građana" nakon utakmice i dodao:
- Nije radio greške. Ni s loptom ni bez nje. To je taj korak koji on mora napraviti.
Gvardiol je ove sezone odigrao 18 utakmica za City i zabio dva gola, uz četiri asistencije. Manchester City je druga momčad Premier lige sa 34 boda, dva manje od vodećeg Arsenala.
