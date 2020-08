Guardiola u Barceloni: Slijedi mu karantena, a Messiju će City dati preko 1,5 milijun € tjedno!

Probleme Messiju i Pepu i dalje radi predsjednik katalonskog kluba Josep Bartomeu koji argentinskog nogometaša ne želi pustiti bez da kupac plati punu svotu odštetne klauzule koja iznosi 700 milijuna eura

<p>Trener Manchester Cityja <strong>Pep Guardiola </strong>nalazi se u Barceloni gdje pokušava dogovoriti osobne uvjete s <strong>Leom Messijem</strong> oko njegovog mogućeg dolaska u City, javlja engleski Sun.</p><p>Neki španjolski mediji javljaju kako se Guardiola htio osobno naći s Messijem kako bi se dogovorili oko uvjeta, ali to će mu vjerojatno stvoriti probleme oko nadgledanja svoje momčadi na pripremama - jer će morati u 14-dnevnu karantenu pri povratku u Ujedinjeno Kraljevstvo!</p><p>Guardiola će tako propustiti većinu predsezone, a taman će se stići vratiti nekoliko dana prije prve utakmice s Wolvesima 21. rujna.</p><p>Ipak, probleme Messiju i Pepu i dalje radi predsjednik katalonskog kluba <strong>Josep Bartomeu</strong> koji argentinskog nogometaša ne želi pustiti bez da kupac plati punu svotu odštetne klauzule koja iznosi 700 milijuna eura! Ipak, očekuje se kako će Katalonci pristati na nekih 170 do 180 milijuna eura, ali City ne može ponuditi ni to. Kako javlja Sun, City može ponuditi 100 milijuna eura, Erica Garciju i Angelina.</p><p>Ako to prođe, Messiju bi ponudili nevjerojatnu plaću od 1,57 milijuna eura tjedno!</p><p>Trener Liverpoola<strong> Jurgen Klopp</strong> svjestan je kako će borba s 'građanima' biti itekako teža pridruži li im se i Messi:</p><p>- Messi bi zasigurno pomogao Cityju te će pobjeda protiv njih biti još teža za ugrabiti nego dosad, a dosad je bila jako teška. Za Premier ligu bilo bi super imati najboljeg igrača na svijetu u ligi, a bilo bi i zanimljivo vidjeti Messija kako igra van Španjolske. Ne znam tko ga ne bi volio imati, ali brojke su nemoguće za Liverpool, tako da ne moram niti početi razmišljati o tome.</p><p> </p><p> </p><p> </p>