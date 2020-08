Prema pisanju \u0161panjolskih medija, Manchester City nudi za njega 100 milijuna eura, Gabriela Jesusa, Erica Garciju te Bernarda Silvu \u0161to bi bio posao iz snova za \u0161panjolskog velikana, a vrijednost navedene trojke je 152 milijuna eura. Svima je jasno da je Messija te\u0161ko zamijeniti, ali on \u0107e kad tad napustiti klub i moraju se po\u010deti pripremati za vrijeme nakon njega. A silni milijuni i tri vrhunska igra\u010da koje City nudi su pun pogodak.\u00a0

<p><strong>Leo Messi</strong> (33) je u utorak poslao faks na adresu <strong>Barcelonu</strong>, a na njemu je pisalo da traži raskid ugovora na temelju klauzule koju ima u ugovoru. No kada je vidio da će mu se ta želja teško ostvariti, Argentinac je odlučio promijeniti taktiku.</p><p>Leo je u Barcelonu došao prije 20 godina, on im je dao sve, oni njemu i upravo zbog toga ne želi na neprijateljski način napustiti klub u kojem je osvojio 34 trofeja. </p><p>Katalonci se i dalje nadaju da će se predomisliti i da je to bio samo trenutak promjene raspoloženja kod njega, no on ne planira promijeniti mišljenje. Kako pišu Španjolski El Periodico i Sport, 'Leo traži brzi sastanak sastanak s klubom i želi se prijateljski rastati s njima'. </p><p>Klub i dalje srži svoj stav da Messi nije na prodaju i traži 700 milijuna eura, koliko stoji otkupna klauzula, no Argentinac je svjestan da nitko neće dati toliki novac za njega pa je odlučio porazgovarati kako bi obje strane bile zadovoljne. Naravno, postoji opcija da ga da ostane, a kako mu sljedeće godine istječe ugovor, Leo bi besplatno napustio klub, a to bi bio teški poraz za Blaugranu. Joseph Bartomeu i on nisu još razgovarali, a kako bi ga nagovorio da ostane u klubu, predsjednik Blaugrane je ponudio svoj odlazak.</p><p>No čini se da se Katalonci neće tako lako predati. Kako piše Marca, oni i dalje imaju uvjerenje u svojoj glavi da Argentinac mora tu završiti karijeru pa su mu poručili: 'Možemo razgovarati samo ako je riječ o novom ugovoru. Ili to ili nema nikakvog sastanka'</p><p>Prema pisanju španjolskih medija, Manchester City nudi za njega 100 milijuna eura, Gabriela Jesusa, Erica Garciju te Bernarda Silvu što bi bio posao iz snova za španjolskog velikana, a vrijednost navedene trojke je 152 milijuna eura. Svima je jasno da je Messija teško zamijeniti, ali on će kad tad napustiti klub i moraju se početi pripremati za vrijeme nakon njega. A silni milijuni i tri vrhunska igrača koje City nudi su pun pogodak. </p><p>Pep Guardiola želi opet trenirati svog nogometnog sina, a Argentinac želi kod svog nogometnog oca. Messi se trudi svim silama da dođe do toga, a španjolski mediji pišu kako bi se on uskoro mogao obratiti javnosti... Kad će to biti, ne znamo, ali vrijedi čekati.</p>