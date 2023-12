'Gvardiol je imao tešku noć': Cityjev kroničar sipao kritike nakon poraza od Aston Ville

Nogometaši Manchester Cityja poraženi su (1-0) na gostovanju kod Aston Ville, a klub iz Birminghama ujedno je i prestigao "građane" na tablici Premiershipa.

Manchester City uputio dva udarca prema golu

- Bolja momčad je pobijedila. Odigrali su fantastičnu utakmicu. Mi smo se mučili s dodavanjima i agresivnošću u nekim trenucima. Bili smo bolji prvih 15-20 minuta, nakon čega je dominirala Aston Villa - kazao je Pep Guardiola nakon utakmice u kojoj je Manchester City uputio samo dva udarca!

Teška noć za Gvardiola

"Građani" su imali dvije sjajne prilike na početku utakmice, koje je Emiliano Martinez obranio Erlingu Haalandu. I to je bilo to od Cityja. A Villa je igrala. I u 74. minuti preko Baileyja došla do sva tri boda. Hitronogi krilni napadač Aston Ville poslao je Joška Gvardiola "po ćevape", a potom zabio uz sretni odbijanac.

Predstavu stopera "vatrenih" Goal.com ocijenio je "šesticom" (od maksimalnih 10).

"U prvom poluvremenu spasio je gol, ali tek nakon što je poklonio loptu. Nastavio je odvažno ulaziti u blokove i činilo se da uživa u tempu igre", piše Goal.

Kroničar Manchester Cityja Simon Bajkowski bio je nešto kritičniji prema Jošku.

"Imao je tešku noć protiv Baileyja, u kojoj ga je nezgodni krilni napadač više puta prevario", piše Manchester Evening News koji mu je dao "četvorku".

Mateo Kovačić, koji se vraća od ozljede, odigrao je zadnjih 20-ak minuta. Očito prekratko za ocjenu...

Pep se obračunao s kritičarima

Manchester City tako je upisao četvrtu ligašku utakmicu bez pobjede, što znači da su "građani" više od mjesec dana bez slavlja u Premiershipu. Uoči utakmice protiv Aston Ville, Pep se obračunao s dežurnim kritičarima s engleske televizije. Prozivajući ih poimenice...

- On zna koliko je to teško. U suprotnom, Gary Neville bi osvojio četiri uzastopne Premier lige u najboljem razdoblju Manchester Uniteda. Ali on to nije učinio - kazao je Pep pa dodao:

- Jamie Carragher ni jednom nije osvojio Premiership. Micah Richards također nije osvojio četiri Premier lige zaredom. Baš nikad.