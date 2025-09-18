Gvardiol na bivšeg suigrača De Bruynea, Barca s Newcastleom. Evo gdje gledati Ligu prvaka

Nakon tromjesečne stanke, najelitnije europsko klupsko natjecanje vratilo se na scenu. Liga prvaka ulazi u drugu sezonu pod novim ligaškim formatom s 36 klubova, a branitelj naslova PSG dominantno je u prvom kolu 4-0 pobijedio Atalantu Ivana Jurića i Marija Pašalića. Najuzbudljiviji dvoboj bio je onaj dvojice hrvatskih trenera koji vode Juventus i Borussiju Dortmund. Iako se sve do sudačke nadoknade činilo da će Niko Kovač odnijeti pobjedu, Trupe Igora Tudora s dva kasna gola uspjele su osvojiti bod i utakmica je završila 4-4.

Posljednji dan prvog kola Lige prvaka igra se danas i rezerviran je za okršaj Engleza i talijanskog prvaka, Manchester Cityja Joška Gvardiola domaćin je utakmice s Napolijem. Poseban naboj utakmici dat će emotivni povratak Kevina De Bruynea na Etihad, ovaj put u dresu talijanskog kluba. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić još se oporavlja od ozljede Ahilove tetive i danas neće igrati za momčad Pepa Guardiole. Zanimljivo će biti i na sjeveru Engleske gdje Newcastle dočekuje Barcelonu.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Nakon burnog ljeta u kojem je momčad Eddieja Howea u posljednjim danima prijelaznog roka ostala bez najboljeg igrača Alexandera Isaka, dočekat će jednog od najvećih favorita, Katalonce Hansija Flicka. Barca zasad nije pokazala dominantnu formu koju su imali prošle sezone, a u ovom susretu neće računati na svoju najveću zvijezdu Laminea Yamala koji se ozlijedio igrajući za Španjolsku u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo protiv Turske.

Danas će u najcjenjenijem natjecanju debitirati Kairat Almaty, momčad iz Kazahstana kojoj kladionice daju najmanje izgleda za prolazak u nokaut-fazu Lige prvaka. Za povijesnu premijernu utakmicu u natjecanju moraju putovati više od 6.000 kilometara do Lisabona.

četvrtak

Club Brugge - Monaco , 18.45, Arenasport 3

, 18.45, Arenasport 3 Kopenhagen - Bayer Leverkusen , 18.45, Arenasport 4

, 18.45, Arenasport 4 Manchester City - Napoli , 21 sat, HTV 2 i Arenasport 1

, 21 sat, HTV 2 i Arenasport 1 Newcastle United - Barcelona , 21 sat, Arenasport 3

, 21 sat, Arenasport 3 Eintracht Frankfurt - Galatasaray , 21 sat, Arenasport 4

, 21 sat, Arenasport 4 multiprijenos , 21 sat, Arenasport 5

, 21 sat, Arenasport 5 Sporting - Kairat, 21 sat, Arenasport 6