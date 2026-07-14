Gvardiol se nakon Svjetskog prvenstva vratio u svoj kvart

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol odmara se u Hrvatskoj nakon Svjetskog nogometnog prvenstva. Na Mundijal je stigao hvatajući formu poslije teške ozljede koja ga je zadesila početkom godine. Branič Manchester Cityja u utakmici s Chelseajem slomio je tibiju i bio izvan stroja do samog kraja sezone.

U takvim uvjetima patila je i njegova forma na Mundijalu, pa tako nije bio jedna od okosnica momčadi Zlatka Dalića. Iako je igrao u svim utakmicama, izbornik mu je dozirao minutažu, a samo je protiv Engleske odigrao svih 90 minuta. Započeo je i utakmicu protiv Paname, dok je protiv Gane i Portugala ulazio s klupe.

Iako je tražio formu, umalo je postao heroj "vatrenih" u šesnaestini finala. U 102. minuti zabio je gol za 2-2, koji je kasnije poništen zbog zaleđa i famoznog dodira Matanovićeve kose koji je prethodio golu. Sve je to otkrio čip u lopti.

Kako je bio jedan od igrača koji su nastupili na Svjetskom prvenstvu, Gvardiolu je nakon Mundijala slijedio odmor prije nego što se priključi suigračima u Cityju uoči nove sezone. To je iskoristio za posjet svom kvartu Srednjacima. Ondje su ga fotografirali u jednom lokalu kako uživa, a njegovim posjetom pohvalili su se na društvenim mrežama.