Gvardiol se vratio 130 dana nakon loma noge, liječnik nam objasnio: To su posebne metode

Joško Gvardiol (24) vratio se u velikom stilu! Nakon samo 130 dana od loma tibije u utakmici protiv Chelseaja 4. siječnja hrvatski branič upisao je prve minute u utakmici biti ili ne biti za "građane" protiv Crystal Palacea. Kako smo prvi objavili, Gvardiol je odmah započeo utakmicu i tako još jednom pokazao kako je ključna točka sustava Pepa Guardiole.