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SNAGA JE U KOSI

Haaland i Ibrahimović srušili internet. Objava u sat vremena skupila skoro milijun lajkova

Piše Filip Sulimanec,
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Haaland i Ibrahimović srušili internet. Objava u sat vremena skupila skoro milijun lajkova
Foto: Instagram
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Pažnju privlači i njegova duga kosa, koju je komentirao i Zlatan Ibrahimović te mu poručio da ju ne krati

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Nakon dugih 28 godina čekanja, predvođena zvijezdama poput Erlinga Haalanda i Martina Ødegaarda, Norveška se pod vodstvom Stålea Solbakkena vratila na veliku scenu.

Na ovom Mundijalu postigli su svoj najbolji rezultat i prvi put prošli u polufinale gdje je su ispali od favorizirane Engleske u utakmici koja je ostavila puno sudačkih repova.

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Zbog prirodnog ponašanja i odnosa s masama za razliku od većine igrača koji u javnosti nastupaju generički, Erling Haaland je pokupio brojne simpatije.

To uključuje i njegova izjava da se nakon nogometne karijere planira baviti poljodjelstvom i životom na selu.

Pažnju privlači i njegova duga kosa, koju je komentirao i Zlatan Ibrahimović te mu poručio da ju ne krati, iako je ovo Svjetsko pokazalo da kosa može biti granica između slavlja i očaja.

Nekoliko dana nakon te izjave, Šveđanin i Norvežanin su se susreli, a podsjetili su sve da je moć u kosi.

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