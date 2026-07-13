Haaland i Ibrahimović srušili internet. Objava u sat vremena skupila skoro milijun lajkova

Nakon dugih 28 godina čekanja, predvođena zvijezdama poput Erlinga Haalanda i Martina Ødegaarda, Norveška se pod vodstvom Stålea Solbakkena vratila na veliku scenu.

Na ovom Mundijalu postigli su svoj najbolji rezultat i prvi put prošli u polufinale gdje je su ispali od favorizirane Engleske u utakmici koja je ostavila puno sudačkih repova.

Zbog prirodnog ponašanja i odnosa s masama za razliku od većine igrača koji u javnosti nastupaju generički, Erling Haaland je pokupio brojne simpatije.

To uključuje i njegova izjava da se nakon nogometne karijere planira baviti poljodjelstvom i životom na selu.

Pažnju privlači i njegova duga kosa, koju je komentirao i Zlatan Ibrahimović te mu poručio da ju ne krati, iako je ovo Svjetsko pokazalo da kosa može biti granica između slavlja i očaja.

Nekoliko dana nakon te izjave, Šveđanin i Norvežanin su se susreli, a podsjetili su sve da je moć u kosi.