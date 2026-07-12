Obavijesti

Sport

Komentari 4
NAKON PORAZA

Haalandov otac bijesan: 'Spasio ih je sudac. Pokradeni smo...'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Haalandov otac bijesan: 'Spasio ih je sudac. Pokradeni smo...'
1
Foto: Dylan Martinez
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Engleska je nakon drame i produžetaka izbacila Norvešku 2-1, a Haaland ostao bez gola i polufinala. Alfie Haaland bijesan zbog sudaca i VAR-a

Admiral

Norveška reprezentacija oprostila se od Svjetskog prvenstva nakon što je ostala bez povijesnog uspjeha i plasmana u polufinale, a u četvrtfinalnom susretu bolja od njih bila je Engleska koja je slavila 2-1 nakon produžetaka u Miamiju. 

Jedna od najvećih zvijezda 'vikinga' i napadač Manchester Cityja Erling Haaland nije uspio zabiti gol Jordanu Pickfordu, a igru je napustio na kraju prvog produžetka. Haaland je bio najbolji strijelac Norveške na prvenstvu, ali i jedan od najboljih na turniru sa sedam golova. 

VAR KONTROVERZE Zašto je poništen norveški gol: Razlog je 'anti-Arsenal' pravilo
Zašto je poništen norveški gol: Razlog je 'anti-Arsenal' pravilo

- Prazni smo nakon poraza, ali ne možemo biti nezadovoljni svime što smo napravili. Ovo je bilo moje najluđe nogometno putovanje - izjavio je nakon utakmice koju su obilježile kontroverzne sudačke odluke i VAR provjere. 

GLASAJTE ANKETA Tko će osvojiti Svjetsko prvenstvo 2026. godine?
ANKETA Tko će osvojiti Svjetsko prvenstvo 2026. godine?

Najviše pažnje uzela je situacija pri kraju prvog poluvremena kada je Jude Bellingham izjednačio na 1-1. Norveška klupa je podivljala i tvrdila kako gol mora biti poništen, a detaljnije o cijeloj situaciji pročitajte ovdje. 

Haalandov otac Alfie nije ostao ravnodušan na sudačke kontroverze koje su također mogle odlučiti smjer utakmice. 

- Ozbiljno? Spasio ih je sudac. Nadam se da će sada osvojiti Svjetsko prvenstvo, ali osjećam da smo danas pokradeni. Svaka čast Bellinghamu i sucu - napisao je na društvenim mrežama. 

Engleska će se za ulazak u finale boriti protiv aktualnih svjetskih prvaka Argentinaca, a taj susret na rasporedu je u srijedu 15. srpnja od 21 sat.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO Transferi: Talijani opet krenuli po Stojkovića, a 'modre' već napustili Soldo i Mmaee
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Talijani opet krenuli po Stojkovića, a 'modre' već napustili Soldo i Mmaee

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
FOTO Superjahta na kojoj ljetuje Luka Modrić: Stoji 160.000 eura na tjedan i može primiti 12 ljudi
ZAVIRITE U LUKSUZ NA VODI

FOTO Superjahta na kojoj ljetuje Luka Modrić: Stoji 160.000 eura na tjedan i može primiti 12 ljudi

Luksuzna jahta Erolia Custom Line 120 izgrađena 2022. ugostila je kapetana 'vatrenih', njegovu obitelj i prijatelje tijekom ljetovanja po dubrovačkom akvatoriju, a plovi po hrvatskim vodama, Crnoj Gori i Veneciji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026