Haalandov otac bijesan: 'Spasio ih je sudac. Pokradeni smo...'

Norveška reprezentacija oprostila se od Svjetskog prvenstva nakon što je ostala bez povijesnog uspjeha i plasmana u polufinale, a u četvrtfinalnom susretu bolja od njih bila je Engleska koja je slavila 2-1 nakon produžetaka u Miamiju.

Jedna od najvećih zvijezda 'vikinga' i napadač Manchester Cityja Erling Haaland nije uspio zabiti gol Jordanu Pickfordu, a igru je napustio na kraju prvog produžetka. Haaland je bio najbolji strijelac Norveške na prvenstvu, ali i jedan od najboljih na turniru sa sedam golova.

- Prazni smo nakon poraza, ali ne možemo biti nezadovoljni svime što smo napravili. Ovo je bilo moje najluđe nogometno putovanje - izjavio je nakon utakmice koju su obilježile kontroverzne sudačke odluke i VAR provjere.

Najviše pažnje uzela je situacija pri kraju prvog poluvremena kada je Jude Bellingham izjednačio na 1-1. Norveška klupa je podivljala i tvrdila kako gol mora biti poništen, a detaljnije o cijeloj situaciji pročitajte ovdje.

Haalandov otac Alfie nije ostao ravnodušan na sudačke kontroverze koje su također mogle odlučiti smjer utakmice.

Well done Bellingham and referee. — Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 11, 2026

- Ozbiljno? Spasio ih je sudac. Nadam se da će sada osvojiti Svjetsko prvenstvo, ali osjećam da smo danas pokradeni. Svaka čast Bellinghamu i sucu - napisao je na društvenim mrežama.

Engleska će se za ulazak u finale boriti protiv aktualnih svjetskih prvaka Argentinaca, a taj susret na rasporedu je u srijedu 15. srpnja od 21 sat.