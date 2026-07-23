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ČEKA SE ODLUKA

Hajduk bi trebao na Maksimir baš na proslavu Boysa, lokosi reagirali i uputili dopis HNS-u

Piše Jakov Drobnjak,
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Hajduk bi trebao na Maksimir baš na proslavu Boysa, lokosi reagirali i uputili dopis HNS-u
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Hajduk i Lokomotiva mogli bi 5. kolo HNL-a igrati na Poljudu! Lokomotiva traži zamjenu zbog radova i proslave Boysa, a čeka se samo HNS

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Hajduk u 21 sat igra protiv Pafosa u drugom pretkolu Konferencijske lige, a idući vikend počinju i obveze u HNL-u. Već u prvom kolu došlo je do promjene rasporeda, Dinamo i Slaven Belupo otvaraju sezonu u petak 31. srpnja, a sada je zatražena i prva zamjena domaćinstva.

Tako bi u 5. kolu Hajduk i Lokomotiva trebali igrati na Poljudu umjesto na Maksimiru. Zagrebački klub zatražio je zamjenu domaćinstva, splitski prihvatio te se čeka odluka HNS-a, piše Dalmatinski portal. Originalno se utakmica trebala igrati 29. kolovoza (subota) na Maksimiru, a naknadno će biti odrađen termin za Poljud, ako HNS prihvati zamjenu.

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Lokomotiva je zatražila zamjenu domaćinstva jer se Kranjčevićeva radi, a baš će taj vikend Bad Blue Boysi velikim koncertom na Maksimiru proslaviti 40. rođendan. Koncert se održava u nedjelju, 30. kolovoza, a nastupaju Prljavo Kazalište, Pips Chips & Videoclips, Jura Stublić & Film te Psihomodo Pop. 

Južna tribina maksimirskog stadiona koristit će se za sjedeća mjesta na koncertu, a dan ranije bi na istom mjestu navijala Torcida koja tradicionalno na Maksimiru puni jug. Ipak, sada se to ne bi trebalo dogoditi jer će se igrati u Splitu te Torcida taj vikend neće boraviti u Zagrebu.

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