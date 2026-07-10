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BILO SRCE

Hajduk Brazilcu tiskao krivo prezime. Sada su otkrili što će s dresom Dalissona

Piše Filip Sulimanec,
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Hajduk Brazilcu tiskao krivo prezime. Sada su otkrili što će s dresom Dalissona
Foto: Hajduk
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Klub se oglasio povodom onomastičke pogreške jer je Brazilcu na dresu pisalo Dallison, umjesto Dalisson

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Hajduk je u prvoj utakmici prvog pretkola kvalifikacija za Europa ligu na Poljudu pred nešto više od 22 tisuće gledatelja pobijedio Žilinu s 2-0 . Navijače Bijelih posebno je oduševio novi Brazilac, Dalisson, kojemu su u Hajduku krivo napisali ime na dresu, zabio je za 2-0.

Klub se oglasio povodom onomastičke pogreške jer je Brazilcu na dresu pisalo Dallison, umjesto Dalisson. 

BITNO DA TRPA... Bizaran gaf Hajduka: Na debiju 'zapalio' Poljud, a igrao u dresu s krivo napisanim imenom...
Bizaran gaf Hajduka: Na debiju 'zapalio' Poljud, a igrao u dresu s krivo napisanim imenom...

 - KRIVO IME - PRAVI IGRAČ. Ovo nije bio plan. Dalisson ili Dallison, jedno je sigurno, ovaj dres bit će unikatan i kao takav dio dobrotvorne aukcije, a sva prikupljena sredstva idu udruzi Bilo srce u stopostotnom iznosu - objavili su iz Hajduka.

Dalisson je došao na Poljud iz Real Ovieda, s kojim je Hajduk dogovorio posudbu s opcijom otkupa. Inače, Dalisson je još kao dječak s obitelji preselio iz Brazila u španjolsku pokrajinu Kantabriju gdje je napravio i prve nogometne korake.

Prošle je godine igrao za španjolskog drugoligaša Cordobu, upisao je 29 nastupa uz dvije asistencije i dva gola. Prema Transfermarktu, njegova tržišna vrijednost je 700.000 eura, uz brazilsko, ima i španjolsko državljanstvo.

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