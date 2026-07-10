Bizaran gaf Hajduka: Na debiju 'zapalio' Poljud, a igrao u dresu s krivo napisanim imenom...

U Pontevedri je bio Dalisson, u Cordobi je bio Dalisson, u Hajduku je predstavljen kao Dalisson, a onda je na utakmici 1. pretkola Europske lige nastupio kao Dallison?!

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Čini se kako se nekome u Hajduku potkrala greška, pa je Brazilac na svojem službenom debiju, na kojem je zabio i sjajan gol, nastupio u dresu s krivim imenom, 'poduplali' su mu slovo l, umjesto slovo s...

Što je pogotovo čudno kad se uzme u obzir da su mu na predstavljanju u Hajduku dali dres s točnim imenom, gdje su dva s...

Foto: Robert Matić / hajduk.hr

Tko je Dalisson?

Prošle je godine igrao za španjolskog drugoligaša Cordobu, upisao je 29 nastupa uz dvije asistencije i dva gola.

Prema Transfermarktu, njegova tržišna vrijednost je 700.000 eura, uz brazilsko, ima i španjolsko državljanstvo.

- Rođen sam u Brazilu, a sa sedam godina odselio sam se u Španjolsku te se osjećam Brazilcem i Španjolcem. Moj stil igranja odražava jednu i drugu nogometnu kulturu. Sretan sam što sam došao Hajduk, mnogo sam se informirao, svjestan sam da je ovo veliki klub s velikim očekivanjima i nadam se da ću dati svoj doprinos našim ambicijama - kazala je nova bijela devetka pri predstavljanju.

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Dalisson je došao na Poljud iz Real Ovieda, s kojim je Hajduk dogovorio posudbu s opcijom otkupa. Inače, Dalisson je još kao dječak s obitelji preselio iz Brazila u španjolsku pokrajinu Kantabriju gdje je napravio i prve nogometne korake.

S 15 godina prelazi u akademiju Real Valladolida gdje je upisao i seniorski derbi za drugu momčad. Proteklih godina igrao je za Escobedo, Atletico Tordesillas, Racing B i Pontevedru. U prošloj sezoni nastupao je za u drugoj španjolskoj ligi na posudbi u Cordobi...

- Sretni smo što možemo izraziti dobrodošlicu Dalissonu . Riječ je o dinamičnom igraču, raznovrsnom ofenzivcu koji nam donosi kreativnost, intenzitet i taktičku fleksibilnost. Može igrati kao ofenzivni vezni igrač, ali i kao lijevo krilo. Uvjeren sam da će njegova agilnost, brzina i tehnička kvaliteta donijeti novu dimenziju našem napadačkom repertoaru. Igrač je koji mnogo radi za momčad, sposoban je vršiti snažan pritisak na suparničku obranu i stalno pokušava otvoriti nove prostore na terenu. To je upravo ono što nam treba za nogomet koji želimo prezentirati. Vjerujem da ima kvalitete za napraviti snažan pozitivan učinak na našu igru i čekamo vidjeti njegove predstave zajedno s ostatkom momčadi - kazao je na predstavljanju sportski direktor kluba Robert Graf.

Valjda mu u budućnosti na Poljudu nabave dres s točnim imenom...

