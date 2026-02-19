Hajduk doveo novog Sigura! U Split stigao kanadski branič

Hajduk je ove zime kompletirao dugoželjeni transfer Darija Marešića. Stoper Istre bio je na radaru Splićana još prošlog ljeta, no Istra je tada odlučila da nakon odlaska trenera neće u paketu pustiti i jednog od najvećih igračkih eksponata. Kako je stoper odbijao produženje ugovora, Hajduk je došao u poziciju da ga posljednjeg dana prijelaznog roka dovede po diskontnoj cijeni od 150 tisuća eura.

No to nije jedini ulazni transfer "bilih" ove zime. Ispod radara prošlo je dovođenje hrvatskog Kanađanina Luke Banovića (19). Stoper koji može igrati i na poziciji zadnjeg veznog stigao je iz akademije Vancouver Whitecapsa, visok je 1,84 i rođeni je Splićanin, no nogometnu karijeru gradio je na sjeveru američkog kontinenta. Osim za Whitecapse, igrao je i u Surrey Unitedu.

Kako piše Slobodna Dalmacija, potpisao je dvogodišnji ugovor s opcijom produženja na još jednu godinu. Za početak bi se trebao priključiti juniorskoj momčadi u kojoj, s obzirom na to da je rođen 2007., može nastupati još samo tijekom ove polusezone.

Hajduk je prvi put došao do Banovića u proljeće 2024., kada ga je na turniru u SAD-u uočio klupski skaut Mate Radić. Nakon toga nekoliko je puta kratko trenirao s mladim momčadima Hajduka, ali zbog ugovora s Vancouver Whitecapsima nije mogao igrati službene utakmice. Kada mu je ovoga ljeta napokon istekao ugovor, priključio se juniorima na probi i odigrao niz prijateljskih susreta. U tom razdoblju spominjala se i mogućnost odlaska u Veronu, no Banović je odlučio dati prednost Hajduku.

Na Poljudu je ostavio odličan dojam, ali se njegov dolazak otezao zbog visoke odštete za razvoj igrača koju je tražio Vancouver. Klub je na tome radio još od srpnja, a sada je sve napokon dogovoreno. Banović je registriran i spreman je debitirati u službenim utakmicama.