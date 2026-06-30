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TRANSFER GROZNICA

Hajduk i Partizan u borbi za stamenog Brazilca iz Turske

Piše Filip Sulimanec,
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Hajduk i Partizan u borbi za stamenog Brazilca iz Turske
Split: Redovna skupština dioničara Hajduka koja je protekla u sjeni Livajine suspenzije | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Jeh je visok 185 centimetara, a prošle sezone je u turskom prvenstvu nastupio 16 puta, zabio 2 gola i dodao 1 asistenciju

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Prometno je u Hajduku. U jeku drame s Markom Livajom, Poljak Robert Graf radi prekovremeno na stvaranju nove momčadi. Grad podno Marjana domom će zvati: Dalisson de Almeida, Alberto del Moral, Alec Van Hoorenbeeck, Mathieu Acapandié. 

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Sada brazilski ESPN najavljuje novo potencijalno pojačanje. Prema tvrdnji Brazilaca, 'Majstor s mora' je ušao u utrku s Partizanom za apadača turskog Göztepea, 26-godišnjeg Brazilca Jefersona Marinha dos Santosa, poznatijeg kao Jeh.

Jeh je visok 185 centimetara, a prošle sezone je u turskom prvenstvu nastupio 16 puta, zabio 2 gola i dodao 1 asistenciju. Ugovor s Göztepeom traje do do 2028. Vjerojatno bi se radilo o kakvoj posudbi s pravom otkupa, kao što se priča i u slučaju Partizana.

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