Hajduk i Partizan u borbi za stamenog Brazilca iz Turske

Prometno je u Hajduku. U jeku drame s Markom Livajom, Poljak Robert Graf radi prekovremeno na stvaranju nove momčadi. Grad podno Marjana domom će zvati: Dalisson de Almeida, Alberto del Moral, Alec Van Hoorenbeeck, Mathieu Acapandié.

Sada brazilski ESPN najavljuje novo potencijalno pojačanje. Prema tvrdnji Brazilaca, 'Majstor s mora' je ušao u utrku s Partizanom za apadača turskog Göztepea, 26-godišnjeg Brazilca Jefersona Marinha dos Santosa, poznatijeg kao Jeh.

Jeh je visok 185 centimetara, a prošle sezone je u turskom prvenstvu nastupio 16 puta, zabio 2 gola i dodao 1 asistenciju. Ugovor s Göztepeom traje do do 2028. Vjerojatno bi se radilo o kakvoj posudbi s pravom otkupa, kao što se priča i u slučaju Partizana.