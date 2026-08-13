Hajduk ide po reprezentativca BiH! Mogao bi doći besplatno

Ostalo je još nekoliko tjedana do završetka ljetnog prijelaznog roka, a sportski direktor Hajduka Robert Graf i dalje radi na osnaživanju igračkog kadra za aktualnu sezonu. Podsjetimo, Hajduk je nadomak doigravanja kvalifikacija za Konferencijsku ligu, ali nije dobro ušao u HNL sezonu (poraz i remi u dvije utakmice).

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Kako doznajemo, nova meta na Poljudu je bosanskohercegovački stoper Dennis Hadžikadunić (28). Riječ je o iskusnom stoperu s 33 nastupa u reprezentativnom dresu i impresivnih 191 centimetara visine. Rodio se u Malmou i igračku karijeru započeo je u istoimenom klubu, a karijeru mu je obilježio Rostov, koji ga je kupio 2018. za milijun eura.

Foto: Blake Dahlin/REUTERS

Četiri godine kasnije vratio se u Malmo na posudbi, nakon čega ga je ruski klub posudio još Mallorci, HSV-u i Sampdoriji, gdje je proveo prošlu sezonu. Prema Transfermarktu, Hadžikadunić ima tržišnu vrijednost od 1,2 milijuna eura, a Hajduku bi se mogao pridružiti kao slobodan igrač, s obzirom na to da je trenutačno bez ugovora s klubom.

Hadžikadunić je bio i među putnicima na Svjetskom prvenstvu. Iako je imao sporednu ulogu u momčadi Sergeja Barbareza, odigrao je 27 minuta u utakmici trećeg kola grupne faze protiv Katra, kada je asistirao Erminu Mahmiću za 3-1.