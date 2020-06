Igrač Intera skoro zabio gol s centra, Posavec završio u mreži

<p>Utakmica na Poljudu između <strong>Intera i Hajduka</strong> je po mnogočemu posebna. Prva je to utakmica u HNL-u nakon stanke zbog korona virusa, igra se pred praznim tribinama, a da sve bude još povjesnije, potrudio se bivši napadač Hajduka Ivan Mamut koji je prvo zabio Hajduku, a onda skoro pogodio s centra!</p><p>Uzeo je Mamut loptu na centru i primijetio da je Posavec krenuo prema šesnaestercu. <a href="https://www.tportal.hr/sport/clanak/nastavak-prvenstva-hajduk-u-splitu-protiv-intera-otvara-nastavak-ht-prve-lige-20200605" target="_blank">Iznenada je opalio</a> i iznenadio Posavca koji je uz krajnji napor izvadio loptu iz gola i završio u mreži. Pritom se i ozlijedio. Zaista rijetko viđamo ovakve pokušaje. Kada se i dogode, većinom završe u 35. redu tribina, no Mamut je ovaj put naštimao nišanske sprave i zadivio prisutne na Poljudu.</p><p>Da utakmica može biti još nijansu posebnija, vidjeli smo u drugom poluvremenu. U 55. minuti Soldo je rukom zaustavio Jradijev udarac, a onda je sudac Zdenko Lovrić dobrih 5 minuta gledao snimku i pokazao na bijelu točku, a Soldi dodijelio crveni karton. </p><p>Golman Intera je sjajno obranio Caktašev udarac, ali opet se oglasila gospoda uz VAR sobe koja je javila sucu da je Matković izašao s crte ranije od dopušteno. Lovrić je dao Caktašu popravni, a kapetan Hajduka je to ipak uspio pospremiti u mrežu. </p><p> </p>