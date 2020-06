Navijanje i bakljada Torcide, utišao ih je Mamutov gol...

<p>U polufinalu Kupa između Rijeke i Osijeka u nedjelju domaćini su na svojoj Rujevici imali ogromnu podršku. Utakmica se igrala pred praznim tribinama, ali to nije omelo Armadu koja se okupila na brdu iznad stadiona i bodrila svoje igrače do finala.</p><p>U Splitu pak nema nikakvo brdo u blizini Poljuda, ali ni to nije neki naročit problem za Torcidu. U normalnim uvjetima, glas <strong>Hajdukovih </strong>navijača orio bi se sa sjevera, ali korona je poremetila sve pa se <strong>Torcida</strong> premjestila na mjesto izvan stadiona.</p><p>Do 25. minute je bio na Poljudu mir, a onda se iza sjeverne tribine oglasila grupa navijača koji su pjesmom, vatrometom, bakljama i raketama upotpunili sliku utakmice. Hajduk je živnuo nakon toga, ali ne zadugo. </p><p>Nakon pogreške Josipa Posavca, Ivan Mamut zabio je za 1-0 i vodstvo<strong> Inter Zaprešića</strong>, a nekoliko minuta kasnije skoro je zabio i s centra. Nakon toga je i nestao huk izvan stadiona...</p>