Drama na Poljudu! Hajduk do pobjede protiv Intera u 97. minuti, Dimitrov je junak...

Kakva drama u Splitu! Hajduk je u nevjerojatnoj utakmici teškom mukom uspio pobijediti Inter 2-1. Gosti su poveli golom Mamuta, izjednačio je Caktaš, a pobjedu Splićanima donio Dimitrov u 97. minuti...

<p>Prvoj utakmici nastavka Prve HNL nakon gotovo tromjesečne stanke uzrokovane pandemijom koronavirusa <strong>Hajduk</strong> je na praznom Poljudu svladao <strong>Inter iz Zaprešića</strong> sa 2-1 (0-1).</p><p>Gosti iz Zaprešića poveli su u 37. minuti pogotkom<strong> Ivana Mamuta</strong> iz slobodnog udarca sa 30-ak metara iskosa s desne strane, ali i velike pogreške Hajdukova vratara Posavca kojemu je lopta prošla "kroz ruke i trbuh". </p><p>Vjerojatno ključni trenutak utakmice dogodio se u 55. minuti kada su suci odlučili ponoviti kazneni udarac za Hajduk nakon što je vratar Intera Matković obranio udarac <strong>Mije Caktaša</strong> s bijele točke. No, linijski je sudac Pataki signalizirao glavnom sucu Lovriću da se vratar gostiju prerano pomaknuo za korak sa svoje linije pa se 11-erac morao ponoviti.</p><p>Uslijedili su burni prosvjedi gostiju, no morali su se pomiriti s ponavljanjem kaznenog udarca, a kapetan domaćih je iz ponovljenog pokušaja u 60. minuti uspio poravnati.</p><p>A Hajduk je i do samog kaznenog udarca došao nakon gotovo petominutnog pregledavanja snimke. Naime, stoper Intera Soldo laktom je na svojoj gol-liniji blokirao udarac Jradija sa 10-ak metara, ali udarcu Hajdukova napadača prethodila je vrlo sumnjiva situacija. Juranović je na jedvite jade dostigao dugo ubacivanje u kazneni prostor gostiju i spriječio loptu da završi u gol-autu, dojam je kako ustvari u tome i nije uspio no niti nakon višeminutne analize putem VAR-a suci nisu mogli zaključiti je li lopta čitavim svojim obujmom prešla liniju i stoga su ostali pri odluci donesenoj na terenu.</p><p>Glavnom sucu Lovriću tehnologija je bila potrebna i kod procjene je li Soldo igrao rukom ili ne, a u toj je situaciji promijenio svoju odluku donesenu na terenu te pokazao na bijelu točku, a usto je Soldi pokazao crveni karton.</p><p>Do kraja utakmice igralo se isključivo na polovici Intera, a Hajduk je do pobjedničkog pogotka stigao u sedmoj od devet minuta sudačke nadoknade kada je Dimitrov uspio glavom u mrežu sprovesti jedan od brojih ubačaja u kazneni prostor gostiju. Samo minutu ranije bugarski je stoper također glavom zatresao vratnicu.</p><p>Hajduk je ovom pobjedom skočio na drugo mjesto na ljestvici sa 48 bodova, jednim više od treće Rijeke, a dva više od četvrte Lokomotive, dok je Inter posljednji sa 17 bodova, koliko ima i deveti Varaždin, a dva boda više ima osma Istra 1961.<br/> Na vrhu je Dinamo sa 65 bodova.</p><p><br/> </p>