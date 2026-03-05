Hajduk izgubio trenera za derbi s Dinamom?! Pogledajte zašto

Nogometaši Hajduka ispali su iz Hrvatskog kupa nakon nevjerojatne četvrtfinalne utakmice na Rujevici. Rijeka je izborila polufinale zahvaljujući pobjedi od 3-2 koju je režirala duboko u sudačkoj nadoknadi, točnije u 19. i 20. minuti dodatka, kada su strijelci bili Toni Fruk i Gabriel Rukavina.

Hajdukovac Adrion Pajaziti u sudačkoj je nadoknadi dobio nepotrebni crveni karton zbog prigovora prema sucu, zbog čega će propustiti derbi protiv Dinama na Poljudu u nedjelju.

Međutim, Hajduk bi mogao ugostiti lidera prvenstva i bez trenera Garcije, koji je također bio isključen tijekom ludnice na kraju susreta. Garcia je burno reagirao i protestirao Kolariću nakon gola Gabriela Rukavine, a o svemu tome Urugvajac je dao vlastiti sud na konferenciji za javnost nakon utakmice.

Varaždin i Hajduk sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Valjda (je dobio crveni karton, op. a.) zato što sam otišao slaviti s igračima. Odigrali smo dobru utakmicu, imali smo dovoljno šansi za postići nekoliko golova, posebno u prvom poluvremenu. Rijeka je igrala s velikim presingom i slali su puno dugih lopti u naš kazneni prostor, no sve u svemu, odigrali smo dobru utakmicu. U nastavku smo izgubili nešto snage, iako smo bili solidni. Moraju zaboraviti ovu utakmicu i nastaviti dalje - poručio je nakon utakmice.

Garcia je bio prilično živčan tijekom cijele utakmice na Rujevici. Još početkom drugog poluvremena dobio je žuti karton zbog žestokog prigovora i reakcije prema četvrtom sucu. Čak je i skinuo te bacio jaknu koju je nosio.

Pajaziti je zasigurno izgubljen za derbi u nedjelju, ali ostaje za vidjeti što će odlučiti disciplinska komisija Hrvatskog nogometnog saveza. Isključenje Garcije možete vidjeti na snimci nakon 30. sekunde.