Hajdukovac dobio crveni dok je sjedio na klupi. Psovao je suce

Nogometaši Hajduka dugo će pamtiti bolni poraz u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa. Riječani su prošli u finale nakon nevjerojatne utakmice na Rujevici, u kojoj je branitelj naslova došao do spektakularnog preokreta (3-2) u sudačkoj nadoknadi utakmice na krilima Tonija Fruka i Gabriela Rukavine.

Utakmica je, kao što to često biva slučaj u Jadranskom derbiju, bila puna napetosti. Nervoza nije bila prisutna samo na travnjaku, već i uz aut liniju. A s obzirom na sve što se dogodilo na terenu, baš i nije čudo što je "ispod radara" prošlo isključenje hajdukovca Adriona Pajazitija u 21. minuti sudačke nadoknade.

Foto: Zvonimir Barisin

Pajaziti je, prema službenom zapisniku utakmice, dobio izravni crveni karton debelo u sudačkoj nadoknadi. Razlog za to je "povlačenje četvrtog suca za ruku i psovanje sudačkog tima", a njegovo isključenje je loša vijest za Hajduk.

Naime, isključenja iz Kupa prenose se u HNL i Pajaziti zbog toga neće biti na raspolaganju treneru Gonzalu Garciji za derbi protiv Dinama u nedjelju. A kao sol na ranu, Pajaziti je u trenutku isključenja bio na klupi, s obzirom na to da je izašao u 91. minuti.