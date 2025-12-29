Obavijesti

Hajduk je najgledaniji na ovim prostorima, a Dinamo je drugi

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 1 min
Split: Hajduk i Lokomotiva sastali se u 27. kolu Prve HNL | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Poljud je na devet domaćih utakmica posjetilo 213.508 gledatelja, to jest 23.723 po utakmici. Što se Maksimira tiče, Dinamo je imao 10.473 gledatelja u prosjeku po utakmici

Među mnogim pozitivnim stvarima koje su se na Poljudu događale u prvom dijelu sezone, Hajduk se može pohvaliti i s najvećim brojem gledatelja na domaćim utakmicama, ne samo kada je u pitanju Hrvatska, nego i šire, kada su u pitanju klubovi u okruženju.  Poljud je na devet domaćih utakmica posjetilo 213.508 gledatelja, odnosno 23.723 po utakmici. Podatku dodatnu težinu daje i činjenica da je stadion na svakoj domaćoj utakmici bio popunjen preko dvije trećine kapaciteta. 

Zanimljivo je kako je Hajduk dugo držao i rekord po broju gledatelja na jednoj utakmici ovogodišnjeg izdanja Konferencijske lige. U prvom ogledu protiv albanskog Dinamo Cityja na Poljudu se okupilo 31.652 gledatelja, što je bio ovosezonski rekord trećeg po jačini europskog natjecanja, a oboren je tek nedavno, kada je Mainz u zadnjem kolu ligaške faze Konferencijske lige protiv Samsunspora bodrilo točno 33 tisuće gledatelja, odnosno 1.348 gledatelja više u odnosu na dvoboj u Splitu.

Drugo mjesto na ovom prestižnom popisu drži zagrebački Dinamo koji je imao 10.473 gledatelja u prosjeku po utakmici, dok treće i četvrto mjesto zauzimaju dva beogradska kluba, Partizan i Crvena zvezda s 8.651, odnosno 8.052 gledatelja po utakmici. 

Hajduk i Varaždin sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Varaždin sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Iza nekadašnje "velike četvorke" izdvaja se na petom mjestu Željezničar, kojeg na domaćim utakmicama gleda 7.475 gledatelja u prosjeku, šesta je Rijeka s 5.538, a unatoč slabim rezultatima Osijek drži sedmo mjesto s 5.251 gledateljem u prosjeku. Preostala tri mjesta u Top 10 najposjećenijih klubova zatvaraju osmo Sarajevo s 4.000, Maribor s 3.677 i Varaždin s 3.485 glerdatelja u prosjeku na domačim utakmicama.

