Hajduk je Rijeci oteo pojačanje, novi Kosovar na pragu Poljuda

Piše Josip Tolić,
Etnik Brruti pred potpisom za Hajduk. Mladi Albanac trebao bi postati prvo ovoljetno pojačanje bijelih, na njemu je radio i bivši sportski direktor. Bit će drugi Kosovar na Poljudu

Etnik Brruti (22) uskoro bi mogao postati nogometaš Hajduka. Kako je objavio portal Nogometplus, igrač je bio u Splitu u društvu menadžera i očekuje se da će biti prvo ljetno pojačanje bijelih, koji su u četvrtak napravili presedan objavivši da na trojicu igrača, koji imaju važeće ugovore za iduću sezonu, više ne računaju. Radi se o Zvonimiru Šarliji, Filipu Krovinoviću i Hugu Guillamónu.

Brruti je Albanac, veznjak koji primarno igra na poziciji središnjeg veznjaka, a može igrati i polušpicu. Vrijednost mu je prema Transfermarktu 550.000 eura, a koncem lipnja postaje slobodan igrač nakon isteka ugovora s kosovskim prvoligašem Malishevom. Ove je sezone u kosovskoj Superligi u 35 utakmica u svim natjecanjima zabio devet golova i pet puta asistirao, uz čak 11 žutih kartona.

Bio je kosovski reprezentativac do 16, 19 i 21 godinu, ali je prije godinu dana promijenio nacionalni dres i odlučio nastupati za Albaniju U-21, postigavši dva gola u osam utakmica. Za njega se ovog proljeća zainteresirala i Rijeka, kako su pisala 24sata. Bio je na utakmici Hajduka i Osijeka na Poljudu u društvu menadžera(31), koji je igrao u Lokomotivi, Osijeku, Šibeniku i Rangersima.

Dolazak Brrutija dogovarao je prošli sportski direktor Goran Vučević, a sad bi trebao postati drugi Kosovar na Poljudu nakon Rona Racija, koji je ljetos stigao iz Prištine. I njemu je, zanimljivo, upravo Grezda zastupnik. Osim njih dvojice, u Hajduku je i albanski reprezentativac rođen u Engleskoj, Adrion Pajaziti (23), koji je pristigao kao slobodan igrač iz mlade momčadi Fulhama.

