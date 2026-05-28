Hajduk je Rijeci oteo pojačanje, novi Kosovar na pragu Poljuda

Etnik Brruti (22) uskoro bi mogao postati nogometaš Hajduka. Kako je objavio portal Nogometplus, igrač je bio u Splitu u društvu menadžera i očekuje se da će biti prvo ljetno pojačanje bijelih, koji su u četvrtak napravili presedan objavivši da na trojicu igrača, koji imaju važeće ugovore za iduću sezonu, više ne računaju. Radi se o Zvonimiru Šarliji, Filipu Krovinoviću i Hugu Guillamónu.

Brruti je Albanac, veznjak koji primarno igra na poziciji središnjeg veznjaka, a može igrati i polušpicu. Vrijednost mu je prema Transfermarktu 550.000 eura, a koncem lipnja postaje slobodan igrač nakon isteka ugovora s kosovskim prvoligašem Malishevom. Ove je sezone u kosovskoj Superligi u 35 utakmica u svim natjecanjima zabio devet golova i pet puta asistirao, uz čak 11 žutih kartona.

Bio je kosovski reprezentativac do 16, 19 i 21 godinu, ali je prije godinu dana promijenio nacionalni dres i odlučio nastupati za Albaniju U-21, postigavši dva gola u osam utakmica. Za njega se ovog proljeća zainteresirala i Rijeka, kako su pisala 24sata. Bio je na utakmici Hajduka i Osijeka na Poljudu u društvu menadžera(31), koji je igrao u Lokomotivi, Osijeku, Šibeniku i Rangersima.

Dolazak Brrutija dogovarao je prošli sportski direktor Goran Vučević, a sad bi trebao postati drugi Kosovar na Poljudu nakon Rona Racija, koji je ljetos stigao iz Prištine. I njemu je, zanimljivo, upravo Grezda zastupnik. Osim njih dvojice, u Hajduku je i albanski reprezentativac rođen u Engleskoj, Adrion Pajaziti (23), koji je pristigao kao slobodan igrač iz mlade momčadi Fulhama.