Šok za sve navijače uslijedio je u mirnu nedjeljnu večer. Livaja je protjeran s priprema i vraća se u Split nakon disciplinskog prekršaja. Doznajemo kako nije ispoštovao trenerovu odluku da odradi trčanje
Hajduk je zbog trčanja potjerao najboljeg igrača?! Nije htio odraditi kaznu na treningu...
Pravi šok dogodio se na pripremama Hajduka u Sloveniji. Marko Livaja protjeran je iz ekipe i vratit će se u Split. Njegova budućnost u klubu još uvijek je neizvjesna, kao i kazna koju će dobiti zbog neposluha. Doznajemo da su prvotimci ostali na team buildingu pola sata duže i dobili za kaznu trčanje. Svi su ispunili svoju kaznu, a on je odbio. Izgleda kako je ovo bila kap koja je prelila čašu klimavog odnosa Garcije i hajdučke desetke.
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Klub se ukratko oglasio i objavio da će se Livaja vratiti u Split.
- Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama. Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom - Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek. O daljnjim odlukama javnost ćemo obavijestiti, piše na službenoj stranici kluba.
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