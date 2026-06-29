Hajduk je zbog trčanja potjerao najboljeg igrača?! Nije htio odraditi kaznu na treningu...

Pravi šok dogodio se na pripremama Hajduka u Sloveniji. Marko Livaja protjeran je iz ekipe i vratit će se u Split. Njegova budućnost u klubu još uvijek je neizvjesna, kao i kazna koju će dobiti zbog neposluha. Doznajemo da su prvotimci ostali na team buildingu pola sata duže i dobili za kaznu trčanje. Svi su ispunili svoju kaznu, a on je odbio. Izgleda kako je ovo bila kap koja je prelila čašu klimavog odnosa Garcije i hajdučke desetke.

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Klub se ukratko oglasio i objavio da će se Livaja vratiti u Split.

- Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama. Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom - Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek. O daljnjim odlukama javnost ćemo obavijestiti, piše na službenoj stranici kluba.