Hajduk je kapetana Marka Livaju, zbog kršenja disciplinskog pravilnika, poslao kući s priprema na Bledu, a klub je priopćenjem potvrdio odluku bez otkrivanja detalja. Vijest je odmah izazvala buru komentara navijača
Navijači Hajduka: 'Pa mi smo cirkus Colorado', 'Nitko nije veći od kluba, makar se zvao Livaja'
Hajduk je u nedjelju navečer šokirao javnost priopćenjem da kapetan Marko Livaja (32) napušta pripreme u Sloveniji ranije od planiranog zbog kršenja klupske discipline.
Pokretanje videa...
Klub je istaknuo da je Livaja 'neprocjenjivo važan' i da je odluka donesena isključivo u interesu Hajduka, no o detaljima prekršaja nije ništa rečeno. Nogometaši su na Bled otputovali prošlog ponedjeljka i od tada odigrali dvije pobjede u pripremnim utakmicama, protiv Shkendije 4-0 i Čerkasyja 1-0.
Dio navijača smatra da je odluka ispravna i da Livaja treba snositi posljedice.
- Ako su postavljena pravila, onda Livaja mora snositi i odgovornost za iste. Sport je uzor mladima.
Nekolicina je kratko komentirala 'normalno da treba' i 'da'.
- Marko je moj najdraži igrač Hajduka 21. stoljeća, ali mora snositi odgovornost za svoje postupke jer Hajduk kao klub mora biti iznad svih nas.
S druge strane, mnogi su odluku okrenuli protiv uprave i trenera.
- Je... Garciju i onog tko ga je doveo.
- Još će nam produžit sutra i preplatu, nema šanse, gotovo dok je ova bagra u klubu.
- To je to, što se tiče njegovog boravka u Hajduku.
Pojedini ga navijači pak žele vidjeti u Dinamu.
- Bobane, imaš broj mobitela.
- Dovedi ga u Dinamo Bobane, taman da se Beljo može odmoriti nakon europskih utakmica, ionako je ljubio Dinamov grb.
- Niko nije veći od kluba pa makar se zva Marko Livaja. Hvala i zbogom !
- Ako je Boban otjerao Petkovića, zašto ne bi Hajduk Livaju? On i Garcia očima se ne mogu vidjeti.
- Marko nas već godinama vuče i ne zaslužuje ovo
- Nitko nije veći od kluba
- Pa ovo je cirkus Colorado od kluba.
- Potjerajte Garciju! Hajduk ne može bez Livaje.
Kakav god bio epilog ovog slučaja, jasno je da Hajduk ulazi u novu sezonu s više pitanja nego odgovora.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+