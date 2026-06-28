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Navijači Hajduka: 'Pa mi smo cirkus Colorado', 'Nitko nije veći od kluba, makar se zvao Livaja'

Piše 24sata,
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Navijači Hajduka: 'Pa mi smo cirkus Colorado', 'Nitko nije veći od kluba, makar se zvao Livaja'
Uzvratna utakmica doigravanja za UEFA Konferencijsku Ligu, HNK Hajduk - Villarreal CF | Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

Hajduk je kapetana Marka Livaju, zbog kršenja disciplinskog pravilnika, poslao kući s priprema na Bledu, a klub je priopćenjem potvrdio odluku bez otkrivanja detalja. Vijest je odmah izazvala buru komentara navijača

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Hajduk je u nedjelju navečer šokirao javnost priopćenjem da kapetan Marko Livaja (32) napušta pripreme u Sloveniji ranije od planiranog zbog kršenja klupske discipline.

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Klub je istaknuo da je Livaja 'neprocjenjivo važan' i da je odluka donesena isključivo u interesu Hajduka, no o detaljima prekršaja nije ništa rečeno. Nogometaši su na Bled otputovali prošlog ponedjeljka i od tada odigrali dvije pobjede u pripremnim utakmicama, protiv Shkendije 4-0 i Čerkasyja 1-0.

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Dio navijača smatra da je odluka ispravna i da Livaja treba snositi posljedice.

- Ako su postavljena pravila, onda Livaja mora snositi i odgovornost za iste. Sport je uzor mladima.

Nekolicina je kratko komentirala 'normalno da treba' i 'da'.

- Marko je moj najdraži igrač Hajduka 21. stoljeća, ali mora snositi odgovornost za svoje postupke jer Hajduk kao klub mora biti iznad svih nas.

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S druge strane, mnogi su odluku okrenuli protiv uprave i trenera.

- Je... Garciju i onog tko ga je doveo.

- Još će nam produžit sutra i preplatu, nema šanse, gotovo dok je ova bagra u klubu.

- To je to, što se tiče njegovog boravka u Hajduku.

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Pojedini ga navijači pak žele vidjeti u Dinamu.

- Bobane, imaš broj mobitela.

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- Dovedi ga u Dinamo Bobane, taman da se Beljo može odmoriti nakon europskih utakmica, ionako je ljubio Dinamov grb. 

- Niko nije veći od kluba pa makar se zva Marko Livaja. Hvala i zbogom !

- Ako je Boban otjerao Petkovića, zašto ne bi Hajduk Livaju? On i Garcia očima se ne mogu vidjeti. 

- Marko nas već godinama vuče i ne zaslužuje ovo 

- Nitko nije veći od kluba 

- Pa ovo je cirkus Colorado od kluba. 

- Potjerajte Garciju! Hajduk ne može bez Livaje. 

Kakav god bio epilog ovog slučaja, jasno je da Hajduk ulazi u novu sezonu s više pitanja nego odgovora.

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