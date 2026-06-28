Obavijesti

Sport

Komentari 1
LOŠI ODNOSI

Kapetan od samog početka nije kliknuo s trenerom. Garcia: Nije moj posao da on bude sretan...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 5 min
Kapetan od samog početka nije kliknuo s trenerom. Garcia: Nije moj posao da on bude sretan...
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Odnos kapetana Hajduka Marka Livaje i trenera Gonzala Garcije obilježile su napetosti od samog početka Garcijina mandata u ljeto 2025. godine

Admiral

Otkako je urugvajski stručnjak Gonzalo Garcia u ljeto 2025. preuzeo klupu Hajduka, jedna od središnjih tema koje su obilježile njegov mandat postao je odnos s kapetanom i ključnim igračem momčadi, Markom Livajom. Njihova suradnja, ispunjena različitim nogometnim filozofijama, napetostima koje su Livaju privremeno selile na klupu i javnim izjavama koje su secirali mediji i navijači, postala je ogledalo Hajdukovih unutarnjih borbi, ambicija i traženja pobjedničkog identiteta.

Kroz turbulentnu sezonu, njihov je odnos evoluirao od otvorenog neslaganja do profesionalnog suživota koji je kulminirao Livajinom odlukom o ostanku na Poljudu, čime je barem privremeno stavljena točka na najveću neizvjesnost u klubu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Marko Livaja 04:44
Marko Livaja | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Drukčiji pogled na nogomet

Sve je postalo javno nakon utakmice s Lokomotivom u ožujku 2026., kada je Livaja zabio svoj stoti gol za Hajduk. U kratkoj izjavi za medije, kapetan je sažeo bit svog odnosa s trenerom.

​- Nemamo nikakav problem, jednostavno nam je drukčiji pogled na nogomet. Trener traži drukčije igrače, ima drukčiji stil igre - kazao je tada Livaja.

Split: Prozivka i prvi trening Hajduka pod vodstvom Gonzala Garcije
Split: Prozivka i prvi trening Hajduka pod vodstvom Gonzala Garcije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ta je izjava potvrdila ono što se dalo naslutiti tijekom jesenskog dijela sezone 2025./2026. Livaja je jesen proveo na margini, što zbog ozljeda i suspenzija, što zbog taktičkih zamisli trenera Garcije. Sezonu je počeo kao pričuva protiv Slaven Belupa, a nakon odrađene kazne zbog crvenog kartona, kalvarija na relaciji klupa-travnjak se nastavila. Uslijedila je i ozljeda mišića za koju je sam objasnio da se oporavak odužio s dva tjedna na dva mjeseca.

Garcia je uvodio promjene u stil igre, tražio je momčad koja će biti agresivnija, brža i stabilnija u oba smjera, a Livajina sloboda u igri i status ponekad su se kosili s tom vizijom. Trener je inzistirao na kolektivu i jasnoj hijerarhiji odgovornosti, dok je Livaja igrač koji jednim potezom može riješiti utakmicu, ali i čija se igra temelji na improvizaciji i traženju prostora između linija.

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Rijetke su prilike kad Marko Livaja (32) stane pred mikrofone, ali kad se to dogodi onda njegove riječi itekako odjeknu. Tako je bilo i u ožujku, nakon pobjede nad Lokomotivom 2-1 izborene na mišiće, koju je najbolji igrač Hajduka obilježio asistencijom i golom, i to jubilarnim 100. golom u najdražem dresu. Dugo su ga tad čekali, gotovo cijelu sezonu, ali se isplatilo jer je, osim o pobjedi i golu, otvoreno progovorio i o nekim detaljima koji intrigiraju navijače Hajduka. Kako o svom odnosu s trenerom Gonzalom Garciom, tako i o razlozima zbog kojih je ispao iz forme i nije igrao te o novom ugovoru koji je klub odavno najavio, ali ga još nisu potpisali.

- Ozljeda koja je trebala biti sanirana za dva tjedna na kraju se odužila na dva mjeseca na račun nečije greške u klubu, neću govoriti čije. To me izbacilo iz ritma, momčad je igrala dobro, rezultati su bili dobri i nisam imao za čime žaliti jer kad pobjeđuješ momčad se ne mijenja - kazao je Livaja te tako potvrdio ono o čemu smo pisali tijekom listopada prošle godine. 

Lokomotiva i Hajduk sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Lokomotiva i Hajduk sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Trenutak za prezentaciju potpisa ugovora nije bio pravi, ali logično se bilo zapitati namjerava li Livaja uopće potpisati ugovor kad je pao u drugi plan. Ali je otkrio o čemu je riječ:   

- Neka se klub izjasni po tom pitanju, ja sam se tri puta već sve dogovorio, tako da je sve na njima...

Klupa kao poruka i trenuci najvećih napetosti

Vrhunac napetosti dogodio se krajem veljače i početkom ožujka 2026., kada je Garcia ostavio kapetana na klupi u tri uzastopne utakmice, uključujući derbije protiv Dinama i Rijeke. Takav je scenarij u prethodne četiri godine bio nezamisliv, s obzirom na to da je Hajdukova igra gotovo u potpunosti počivala na Livajinom učinku. Odluke trenera izazvale su buru u javnosti, a mnogi su se pitali radi li se o dosljednosti ili inatu. Nakon poraza od Dinama, Garcia je pokušao objasniti svoju perspektivu.

​- Nije startao jer Šego radi sjajan posao cijelu godinu. To je realnost. Nemam problema s Livajom. Kada si trener, ništa nije osobno. Ništa. Sve odluke su u klupskom interesu i svi u klubu tako moraju razmišljati. Mogu biti populist i prodavati vam maglu, ali donosim odluke na temelju onoga što vidimo. Mislim da imamo dobar odnos. On je navikao igrati uvijek, ali ja imam svoju ideju i to je da drugi igrač igra fantastičan nogomet - poručio je Garcia s konferencije za medije.

Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ipak, rezultati na terenu nisu uvijek išli u prilog njegovim odlukama. U utakmici protiv Varaždina na Poljudu, Hajduk je odigrao negledljivo prvo poluvrijeme i gubio 0-1. Unatoč očekivanjima 17.000 gledatelja, Garcia nije uveo Livaju na poluvremenu, već tek u 61. minuti. Iako je momčad s igračem više u završnici stvorila pritisak, utakmica je završila 1-1, a Hajduk je izgubio dva važna boda. Ta je utakmica najbolje oslikala raskol između trenerove vizije i onoga što je momčadi očito nedostajalo - Livajina kreativnost i opasnost po suparnički gol.

NEDOSTATAK SAMOKONTROLE Livaja ima neospornu kvalitetu, ali kroz povijest je pokazao da nema discipline. Evo svih kazni
Livaja ima neospornu kvalitetu, ali kroz povijest je pokazao da nema discipline. Evo svih kazni

Profesionalizam iznad svega i novi početak

Unatoč turbulentnom razdoblju, proljetni dio sezone donio je smirivanje tenzija. Livaja se vratio u formu, uhvatio kontinuitet nastupa i ponovno počeo nositi momčad. Kroz osam proljetnih nastupa u HNL-u zabio je četiri gola i upisao tri asistencije, pokazavši da mu je mjesto na terenu, a ne na klupi. Činilo se da su trener i kapetan pronašli model suživota. Garcia je na jednoj od konferencija za medije uoči nove sezone ponudio pomirljiv ton.

​- Marko Livaja trenira dobro, pozitivan je i to je upravo ono što nam treba. Pomaže svima u ovom procesu, ali i samome sebi. Fokusiran je i miran kao i obično - rekao je Garcia koncem prošle sezone.

ZBOG NEDISCIPLINE ŠOK U HAJDUKU Klub potjerao Marka Livaju s priprema u Sloveniji! Doznajemo razloge
ŠOK U HAJDUKU Klub potjerao Marka Livaju s priprema u Sloveniji! Doznajemo razloge

- Vjerojatno ću i ove sezone dobivati ista pitanja. Moj posao nije da se Livaja osjeća ugodno ili sretno, nego da iz njega izvučem ono najbolje. Zadovoljan sam kako se vratio, u dobroj je formi i trenira odlično. Očekujem puno od njega, izjavio je uoči odlaska na pripreme u Bled.

Nogometaši Hajduka otputovali su prošli ponedjeljak poslijepodne prema Bledu, gdje su krenuli sa središnjim dijelom priprema za novu sezonu. Od tada su odigrali dvije pripremne utakmice i dva puta slavili; protiv Shkendije (4-0) i Čerkasyja (1-0). Pripreme su u punom jeku, izgledalo je da su odnosi izglađeni, ali zvijezda i kapetan ekipe Marko Livaja vratit će se u Split zbog kršenja klupske discipline. Razlog je svađa s Garcijom i sportskim direktorom Grafom nakon incidenta na treningu.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. ulazi u najuzbudljiviju fazu, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Lewandowski će u MLS, a Hajduk je doveo bivšeg nogometaša Villarreala
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Lewandowski će u MLS, a Hajduk je doveo bivšeg nogometaša Villarreala

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Bio je krezubi klinac, sad piše povijest SP-a! Opet će biti nasuprot Modrića i Hrvatske...
STROJ ZA GOLOVE

FOTO Bio je krezubi klinac, sad piše povijest SP-a! Opet će biti nasuprot Modrića i Hrvatske...

Cristiano Ronaldo (41) igra svoje šesto Svjetsko prvenstvo i u lovu je na trofej koji sanja čitavu karijeru. U šesnaestini finala čeka ga Luka Modrić i Hrvatska u još jednom velikom okršaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026