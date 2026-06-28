Kapetan od samog početka nije kliknuo s trenerom. Garcia: Nije moj posao da on bude sretan...

Otkako je urugvajski stručnjak Gonzalo Garcia u ljeto 2025. preuzeo klupu Hajduka, jedna od središnjih tema koje su obilježile njegov mandat postao je odnos s kapetanom i ključnim igračem momčadi, Markom Livajom. Njihova suradnja, ispunjena različitim nogometnim filozofijama, napetostima koje su Livaju privremeno selile na klupu i javnim izjavama koje su secirali mediji i navijači, postala je ogledalo Hajdukovih unutarnjih borbi, ambicija i traženja pobjedničkog identiteta.

Kroz turbulentnu sezonu, njihov je odnos evoluirao od otvorenog neslaganja do profesionalnog suživota koji je kulminirao Livajinom odlukom o ostanku na Poljudu, čime je barem privremeno stavljena točka na najveću neizvjesnost u klubu.

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Drukčiji pogled na nogomet

Sve je postalo javno nakon utakmice s Lokomotivom u ožujku 2026., kada je Livaja zabio svoj stoti gol za Hajduk. U kratkoj izjavi za medije, kapetan je sažeo bit svog odnosa s trenerom.

​- Nemamo nikakav problem, jednostavno nam je drukčiji pogled na nogomet. Trener traži drukčije igrače, ima drukčiji stil igre - kazao je tada Livaja.

Split: Prozivka i prvi trening Hajduka pod vodstvom Gonzala Garcije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ta je izjava potvrdila ono što se dalo naslutiti tijekom jesenskog dijela sezone 2025./2026. Livaja je jesen proveo na margini, što zbog ozljeda i suspenzija, što zbog taktičkih zamisli trenera Garcije. Sezonu je počeo kao pričuva protiv Slaven Belupa, a nakon odrađene kazne zbog crvenog kartona, kalvarija na relaciji klupa-travnjak se nastavila. Uslijedila je i ozljeda mišića za koju je sam objasnio da se oporavak odužio s dva tjedna na dva mjeseca.

Garcia je uvodio promjene u stil igre, tražio je momčad koja će biti agresivnija, brža i stabilnija u oba smjera, a Livajina sloboda u igri i status ponekad su se kosili s tom vizijom. Trener je inzistirao na kolektivu i jasnoj hijerarhiji odgovornosti, dok je Livaja igrač koji jednim potezom može riješiti utakmicu, ali i čija se igra temelji na improvizaciji i traženju prostora između linija.

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Rijetke su prilike kad Marko Livaja (32) stane pred mikrofone, ali kad se to dogodi onda njegove riječi itekako odjeknu. Tako je bilo i u ožujku, nakon pobjede nad Lokomotivom 2-1 izborene na mišiće, koju je najbolji igrač Hajduka obilježio asistencijom i golom, i to jubilarnim 100. golom u najdražem dresu. Dugo su ga tad čekali, gotovo cijelu sezonu, ali se isplatilo jer je, osim o pobjedi i golu, otvoreno progovorio i o nekim detaljima koji intrigiraju navijače Hajduka. Kako o svom odnosu s trenerom Gonzalom Garciom, tako i o razlozima zbog kojih je ispao iz forme i nije igrao te o novom ugovoru koji je klub odavno najavio, ali ga još nisu potpisali.

- Ozljeda koja je trebala biti sanirana za dva tjedna na kraju se odužila na dva mjeseca na račun nečije greške u klubu, neću govoriti čije. To me izbacilo iz ritma, momčad je igrala dobro, rezultati su bili dobri i nisam imao za čime žaliti jer kad pobjeđuješ momčad se ne mijenja - kazao je Livaja te tako potvrdio ono o čemu smo pisali tijekom listopada prošle godine.

Lokomotiva i Hajduk sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Trenutak za prezentaciju potpisa ugovora nije bio pravi, ali logično se bilo zapitati namjerava li Livaja uopće potpisati ugovor kad je pao u drugi plan. Ali je otkrio o čemu je riječ:

- Neka se klub izjasni po tom pitanju, ja sam se tri puta već sve dogovorio, tako da je sve na njima...

Klupa kao poruka i trenuci najvećih napetosti

Vrhunac napetosti dogodio se krajem veljače i početkom ožujka 2026., kada je Garcia ostavio kapetana na klupi u tri uzastopne utakmice, uključujući derbije protiv Dinama i Rijeke. Takav je scenarij u prethodne četiri godine bio nezamisliv, s obzirom na to da je Hajdukova igra gotovo u potpunosti počivala na Livajinom učinku. Odluke trenera izazvale su buru u javnosti, a mnogi su se pitali radi li se o dosljednosti ili inatu. Nakon poraza od Dinama, Garcia je pokušao objasniti svoju perspektivu.

​- Nije startao jer Šego radi sjajan posao cijelu godinu. To je realnost. Nemam problema s Livajom. Kada si trener, ništa nije osobno. Ništa. Sve odluke su u klupskom interesu i svi u klubu tako moraju razmišljati. Mogu biti populist i prodavati vam maglu, ali donosim odluke na temelju onoga što vidimo. Mislim da imamo dobar odnos. On je navikao igrati uvijek, ali ja imam svoju ideju i to je da drugi igrač igra fantastičan nogomet - poručio je Garcia s konferencije za medije.

Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ipak, rezultati na terenu nisu uvijek išli u prilog njegovim odlukama. U utakmici protiv Varaždina na Poljudu, Hajduk je odigrao negledljivo prvo poluvrijeme i gubio 0-1. Unatoč očekivanjima 17.000 gledatelja, Garcia nije uveo Livaju na poluvremenu, već tek u 61. minuti. Iako je momčad s igračem više u završnici stvorila pritisak, utakmica je završila 1-1, a Hajduk je izgubio dva važna boda. Ta je utakmica najbolje oslikala raskol između trenerove vizije i onoga što je momčadi očito nedostajalo - Livajina kreativnost i opasnost po suparnički gol.

Profesionalizam iznad svega i novi početak

Unatoč turbulentnom razdoblju, proljetni dio sezone donio je smirivanje tenzija. Livaja se vratio u formu, uhvatio kontinuitet nastupa i ponovno počeo nositi momčad. Kroz osam proljetnih nastupa u HNL-u zabio je četiri gola i upisao tri asistencije, pokazavši da mu je mjesto na terenu, a ne na klupi. Činilo se da su trener i kapetan pronašli model suživota. Garcia je na jednoj od konferencija za medije uoči nove sezone ponudio pomirljiv ton.

​- Marko Livaja trenira dobro, pozitivan je i to je upravo ono što nam treba. Pomaže svima u ovom procesu, ali i samome sebi. Fokusiran je i miran kao i obično - rekao je Garcia koncem prošle sezone.

- Vjerojatno ću i ove sezone dobivati ista pitanja. Moj posao nije da se Livaja osjeća ugodno ili sretno, nego da iz njega izvučem ono najbolje. Zadovoljan sam kako se vratio, u dobroj je formi i trenira odlično. Očekujem puno od njega, izjavio je uoči odlaska na pripreme u Bled.

Nogometaši Hajduka otputovali su prošli ponedjeljak poslijepodne prema Bledu, gdje su krenuli sa središnjim dijelom priprema za novu sezonu. Od tada su odigrali dvije pripremne utakmice i dva puta slavili; protiv Shkendije (4-0) i Čerkasyja (1-0). Pripreme su u punom jeku, izgledalo je da su odnosi izglađeni, ali zvijezda i kapetan ekipe Marko Livaja vratit će se u Split zbog kršenja klupske discipline. Razlog je svađa s Garcijom i sportskim direktorom Grafom nakon incidenta na treningu.

*uz korištenje AI-ja