Nogometaš Hajduka prije pet dana: 'Vidimo se iduće sezone'. Klub: 'Može naći novu sredinu'

Hajduk je danas objavio službeni dopis u kojem je razriješio neke kadrovske slučajeve prije službenog početka sljedeće sezone. Rezime je da novca za Ikera Almenu nema i da će teško ostati na Poljudu, dok je Anti Rebiću ponuđen novi ugovor i još se čeka njegova odluka. Ipak, najzanimljivije je da je klub poručio kako tri igrača mogu potražiti nove angažmane.

Riječ je o Zvonimiru Šarliji, koji je bio najstandardniji stoper ove sezone, Filipu Krovinoviću, koji je godinama bio srce veznog reda, i Hugu Guillamonu. Španjolac ima najkraći staž u klubu i stigao je prošlog ljeta. Došao je s renomeom igrača koji je upisao čak tri nastupa za španjolsku reprezentaciju, ali očekivanja nije opravdao.

Apsurda radi, Guillamon se prije pet dana oglasio nakon posljednje utakmice sezone i pobjede nad Vukovarom 6-3 na Instagramu te najavio: “Vidimo se sljedeće sezone”.

“Još jedna sezona završava. Moja prva ovdje u Splitu. Puno vam hvala na podršci i vidimo se sljedeće sezone u borbi za sve. Ajmo, Hajduče!”, objavio je na društvenim mrežama.

Sada mu je, samo nekoliko dana kasnije, klub poručio da je "slobodan potražiti nove prilike u drugim sredinama".