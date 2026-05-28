Nitko nije zaslužio da ga se klub ovako riješi. I to pogotovo igrači koji vole Hajduk i žive za njega

Piše Zdravko Barišić,
Igrači dolaze i odlaze, takav je nogomet. Nije problem razići se, no radi li se to baš na ovakav način? I, na koncu svega, kakva se time poruka šalje ostalim igračima?

Hajduk se posljednjih godina hermetički zatvorio i udaljio od javnosti. Do intervjua s igračima ili bilo kakve informacije iz kluba bilo je nemoguće doći i upravo zato mnoge je šokirala objava u kojoj su poručili svojim igračima Zvonimiru Šarliji, Filipu Krovinoviću i Hugu Guillamónu da su slobodni pronaći novi klub. 

Očito su Splićani napravili zaokret u komunikaciji i odlučili transparentno, ili bolje rečeno bolno iskreno, informirati javnost o svojim potezima kako bi spriječili dezinformacije i glasine kojih je posljednjih godina bilo gomilu i to zbog njihove krivice. Svaki klub ima pravo složiti roster kako želi i odlučiti računa li na određenog igrača, no je li pošteno, korektno i moralno prema igračima na ovakav način ih se riješiti?

Uostalom, ovakav potez čelnika neodgovoran je i prema Hajduku. Ozbiljni klubovi to rade u četiri zida, dogovore se opcije na obostrano zadovoljstvo, a ovako su Splićani i sebi uništili svaku mogućnost odštete za navedene igrače koji su itekako na cijeni na tržištu.

Nitko neće žaliti za Hugom Guillamonom koji je s 26 godina pokazao da je s voljnim momentom i kondicijskim kapacitetima zreo za veteranski nogomet. Došao je iz Valencije s renomeom nekad velikog španjolskog talenta, no ostat će upamćen kao velik promašaj. No, je li Filip Krovinović (29), dosadašnji dokapetan i osvajač dva Kupa s klubom, zaslužio ovakav tretman?

Otkako je došao u Hajduk u ljeto 2021. godine, postao je jedan od najstandardnijih igrača. Odigrao je 192 utakmice, zabio 21 gol i 14 puta asistirao. Često ga se kritiziralo, nekad i s pravom jer igrač takve klase mogao je imati i bolju statistiku, no nitko mu nikad nije mogao zamjeriti borbenost, požrtvovnost i ljubav koju gaji prema Hajduku. 

Uvijek je bio spreman i na raspolaganju, prijateljski nastrojen prema svima i spreman pomoći. Zar je takav igrač, koji je sinonim za hajdučko srce, zaslužio ovakav tretman? Slična priča je i sa stoperom Zvonimirom Šarlijom, koji je ove sezone odigrao 33 utakmice. 

Igrači dolaze i odlaze, takav je nogomet. Nije problem razići se, no radi li se to baš na ovakav način i to u režiji kluba koji sebe smatra gospodskim? I, na koncu svega, kakva se time poruka šalje ostalim igračima, pogotovo domaćima i onima koji žive za Hajduk, kao što su Šarlija i Krovinović...

