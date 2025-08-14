Hajduk našao novog stopera u Poljskoj i dovodi ga besplatno?

Hajduk, čini se, još nije završio s jačanjem obrambenog dijela momčadi. Ove sezone klub su napustila dva udarna stopera. Dominik Prpić bio je u izlogu otkako se ustalio u početnom sastavu, a ovog ga je ljeta Porto otkupio za pet milijuna eura. Filip Uremović bio mu je partner na toj poziciji tijekom cijele prošle sezone, a ovog se ljeta odlučio preseliti na egzotičnu destinaciju, u Japan, u klub Kawasaki Frontale. “Bilima” je za nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca pripalo oko milijun eura.

Odlazak ključnih igrača nakratko je izazvao zabrinutost tko će popuniti nastale rupe. Pokazalo se da Hajduk ima rezerve u omladinskoj školi, koja je posljednjih godina postala prava tvornica vrhunskih mladih stopera. Branim Mlačić dobio je priliku zaigrati uz Zvonimira Šarliju i svojim je nastupima impresionirao sve. Tu je i Marino Skelin, no on će neko vrijeme biti van stroja zbog ozljede patele koljena.

U klub je iz Prištine stigao i Ron Raci, a posljednjih se tjedana špekuliralo da bi Hajduk mogao dovesti Edgara Gonzaleza iz Almerije, no čini se da od toga neće biti ništa. Hajduk nije dugo očajavao jer je već pronašao novu metu. Prema pisanju poljskog Sport1, Hajduk je vrlo zainteresiran za Mateja Rodina (29), kojem je istekao ugovor u poljskom Rakowu i koji je trenutačno bez kluba. Rodin je karijeru započeo u GOŠK-u iz Gabele, odakle je prešao u Lokomotivu, a potom bio na posudbama u Šibeniku i Aluminiju.

Iz Slovenije se 2018. vratio u GOŠK, a potom igrao za Zrinjski i Željezničar, koji ga je 2019. prodao Perugiji za 200.000 eura. Nakon kratke epizode u Varaždinu, 2020. potpisao je za Cracoviju, za koju je odigrao 74 utakmice, postigao tri gola i dodao četiri asistencije. Nakon kraćeg boravka u Oostendeu, u siječnju 2024. stigao je u Rakow, gdje je upisao 29 nastupa, a 1. srpnja mu je istekao ugovor bez ponude za produženje.