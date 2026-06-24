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INFRASTRUKTURNI PLANOVI

Hajduk o gorućem problemu: Kamp prioritet, Poljud čeka

Piše Bruno Lukas,
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Hajduk o gorućem problemu: Kamp prioritet, Poljud čeka
Foto: Zvonimir Barisin

Hajduk je objavio priopćenje o infrastrukturnoj budućnosti kluba, potvrdivši da je izgradnja trening kampa u Stobreču trenutačno prioritet broj jedan

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Iz Hajduka su konačno progovorili o dvije teme koje navijači dugo čekaju, o stadionu i o kampu.

Popravci krovišta Poljuda i dalje su u tijeku, a do prve europske utakmice očekuje se postavljanje većine lexan ploča na zapadnoj tribini, dok bi ostatak trebao biti gotov do kraja srpnja.

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Istovremeno, Hajduk je angažirao stručnjake pod vodstvom prof. emeritusa Ante Mihanovića koji su proveli ispitivanje stanja stadiona, a rezultati su dostavljeni radnoj skupini pri Ministarstvu prostornog uređenja.

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Foto: Zvonimir Barisin

Iz kluba naglašavaju da je Poljud dom gotovo 50 godina, ali da interes kluba i sigurnost gledatelja moraju biti na prvom mjestu pri donošenju odluke o njegovoj budućnosti.

Što se tiče kampa u Stobreču, Hajduk je već angažirao tvrtku za savjetovanje i koordinaciju projekta, no sam proces gradnje ne može krenuti dok se ne osiguraju prostorno-planski preduvjeti.

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Ministar Branko Bačić najavio je da će država obaviti svoj dio posla do ljeta, no iz kluba napominju da će cijeli proces trajati duže nego što je prvotno najavljivano. Dogovor između kluba, Grada Splita i Vlade Republike Hrvatske i dalje je neophodan kako bi se projekti pokrenuli.

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