Hajduk objavio sve detalje oko prodaje ulaznica protiv PAOK-a

Hajduk je saznao protivnika u trećem pretkolu Konferencijske lige. Grčki PAOK izbacio je Beitar nakon velike pobjede od 4-1 u uzvratnoj utakmici koja se odigrala u Jerulazemu.

Splitski klub tim je povodom objavio sve potrebne informacije uoči prodaja ulaznica, koje se već od danas mogu nabaviti. Prva utakmica na rasporedu je 10. kolovoza na Poljudu (21 sat), a uzvrat će se igrati tjedan dana kasnije u Thessalonikiju.

- Prodaja ulaznica za dvoboj na Poljudu započinje danas u 9 sati. Hajduk trenutno ima preko 17.500 pretplatnika za novu sezonu što je nezabilježena brojka u novijoj klupskoj povijesti. Podsjetimo, sezonske pretplate vrijede za utakmicu protiv PAOK-a - stoji u obavijesti Hajduka.

Hrvatski doprvak dodao je...

- Do dana utakmice pravo kupnje, kao i do sada, imaju isključivo aktivni članovi Kluba. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju.