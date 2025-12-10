Duga sezona i veliki broj odigranih utakmica polako uzimaju danak i na momčadi Gonzala Garcije, trener Hajduka je u završnici polusezone ostao bez tri važna igrača. Sva trojica bi se trebala oporaviti do priprema...
Hajduk ostao bez još jednog važnog igrača do kraja godine!
Nakon što su zbog ozljeda do kraja polusezone otpali golman Ivica Ivušić i veznjak Rokas Pukštas, Gonzalo Garcia ostao je bez još jednog iskusnog igrača. Zbog ozljede mišića u sljedeća dva kola protiv Lokomotive i Vukovara, što znači i do kraja polusezone, trener Hajduka po svemu sudeći neće moći računati na pouzdanog stopera Zvonimira Šarliju.
Šarlija je osjetio bol u mišiću zadnje lože još uoči derbija s Dinamom u Maksimiru, ali je stisnuo zube i zaigrao kako bi pomogao momčadi u važnom susretu, no ozljedu je samo pogoršao pa je nakon sat vremena igre u derbiju ipak morao iz igre, a na njegovo mjesto ušao je Edgar Gonzalez. Sada je vrijeme za pauzu, bez obzira na važnost utakmica koje iščekuju Hajduk, svaki daljnji nastup samo bi pogoršavao ozljedu i produžavao vrijeme oporavka. Šarlija je od početka sezone odigrao 21 od ukupno 22 utakmice Hajduka i ima uvjerljivo najveću minutažu, a trener Garcia je imao puno povjerenja u njegovo iskustvo i sigurnost.
Sada je Garcia ostao na mladom Branimiru Mlačiću i dvojici pričuvnih stopera, iskusnom Edgaru Gonzalezu koji je doveden kao pojačanje, ali se Španjolac nije uspio nametnuti i zaslužiti minutažu te mladom Ronu Raciju koji je doveden kao perspektiva i kao mladi stoper u koga se isplati ulagati, ali je i on više vremena provodio na klupi nego u igri. Gonzalez je upisao sedam, a Raci devet nastupa u dresu Hajduka. Tko će dobiti prednost, teško je reći, Raci je u Maksimiru startao od prve minute, ali na lijevom boku, dok je Gonzalez ušao u igru umjesto Šarlije. Vjerojatno Gonzalez, ali do konačne odluke će proći još nekoliko dana...
A ona je na Garciji, baš kao i kad su u pitanju Ivušić i Pukštas, koji su također van konkurencije do kraja polusezone. Ivušića muči bol u pubičnoj kosti, a Pukštasa gležanj, no za očekivati je da će se i njih dvojica, kao i Šarlija oporaviti u prvenstvenoj stanci te da bi spremni trebali dočekati zimske pripreme. Ivušića je zamijenio Sili, a Pukštasa Sigur, vidjet ćemo hoće li Garcia Šarliju zamijeniti Gonzalezom ili Racijem, ili pak posegnuti za nekom trećom varijantom, što je teško za očekivati.
