Hajduk osudio napad na Kalika: Svjesni smo neuspjeha u Europi, ali jasno pozivamo na razum

Nogometaš Hajduka Anthony Kalik doživio je verbalni napad u jednom splitskom kafiću, a 24sata u posjedu su snimke u kojoj se vidi kako je huligan i pljunuo na igrača "bijelih", koji su u nedjelju pobijedili Slaven Belupo 3-0 u sklopu trećeg kola HNL-a.

Pokretanje videa... 00:19 Osoba pljunula na Anthony Kalika | Video: Čitatelj 24sata

Ipak, utakmicu je obilježilo divljanje Torcide na kraju utakmice, a novi incident izbio je daleko od nogometnog stadiona. Redakcija 24sata poslala je upit Hajduku povodom snimke neugodnog događaja u Splitu, a sada objavljujemo odgovor kluba na nemile događaje.

Priopćenje Hajduka prenosimo u cijelosti:

"Svjesni smo da je posljednji rezultatski neuspjeh u Europi izazvao negativne reakcije koje potpuno razumijemo i prihvaćamo, ali isto tako osuđujemo bilo kakve oblike ponašanja koji nisu u sportskom i hajdučkom duhu te koji mogu ugroziti sigurnost igrača i navijača na stadionu, ali i izvan njega.

Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Jasno i nedvosmisleno pozivamo na razum, odnosno na suzdržanost od bilo kakvih oblika ponašanja koji mogu nanijeti još veću i nepopravljivu reputacijsku štetu našem Klubu.

Nadamo se da podrška naših navijača neće izostati u budućnosti, a mi ćemo kao Klub raditi na tome da opravdamo njihovo povjerenje, kroz zalaganje, trud i predanost dresu Hajduka."