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Hajduk preoteo Šotičeka Rijeci i Widzewu? Poljud mu je sada najizglednija opcija...

Piše Domagoj Vugrinović,
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Hajduk preoteo Šotičeka Rijeci i Widzewu? Poljud mu je sada najizglednija opcija...
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Pregovori s Marinom Šotičekom počeli su i prije teške ozljede Roka Brajkovića, ali njegov dugotrajan izostanak dodatno je ubrzao Hajdukovu potragu za krilnim napadačem

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Marin Šotiček (21) sve je bliže povratku u HNL, ali njegova nova destinacija, prema posljednjim informacijama, neće biti ni Rijeka ni poljski Widzew. Mladi hrvatski reprezentativac trenutačno je vrlo blizu dolaska u Hajduk. Splitski klub uključio se u utrku za krilnog napadača nakon što se dugo činilo da će završiti na Rujevici. Rijeka je pokazala ozbiljno zanimanje, dok je Šotiček prethodno gotovo sve dogovorio s Widzewom iz Łódźa, no nijedan od tih poslova nije ostvaren.

Hajduk sada ima realnu priliku dovesti igrača za kojeg se zanimao i prije njegova odlaska u Basel. Sportski direktor Robert Graf i trener Gonzalo Garcia visoko cijene Šotičeka jer se uklapa u profil igrača prema kojem slažu novu momčad. Može igrati na oba krila, a očekuje se da bi se odmah borio za mjesto u početnoj postavi.

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pregovori su počeli prije teške ozljede Roka Brajkovića, ali njegov dugotrajan izostanak dodatno je ubrzao Hajdukovu potragu za krilnim napadačem. Brajković je na početku sezone bio standardan na desnoj strani pa Splićani sada žele što prije nadomjestiti njegov izostanak. Hajduk i Basel razgovaraju o posudbi s mogućnošću otkupa ugovora. Najveću prepreku predstavljaju financijski zahtjevi švicarskog kluba, koji su ranije bili problem i Rijeci. Unatoč tomu, na Poljudu ozbiljno rade na realizaciji transfera, a Šotičeku je Hajduk postao vrlo izgledna opcija, piše Frane Maršić za Sportske novosti. Pojedini izvori pak tvrde da će mladi krilni napadač već sutra odraditi liječnički pregled na Poljudu.

Mladi napadač želi napustiti Basel kako bi pronašao klub u kojem će imati veću minutažu. U Švicarsku je otišao iz Lokomotive u ljeto 2024. godine u transferu vrijednom približno tri milijuna eura. Najbolju sezonu u hrvatskom nogometu odigrao je neposredno prije odlaska. U 30 prvenstvenih nastupa za Lokomotivu postigao je devet golova. U Baselu se nije uspio nametnuti kao standardan prvotimac, a tijekom prošle sezone u svim je natjecanjima skupio 38 nastupa, jedan gol i tri asistencije.

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Prije transfera u Basel za njega se ozbiljno zanimao Dinamo. Zagrebački klub navodno je s Lokomotivom dogovorio odštetu od milijun i pol eura, bonuse i postotak od buduće prodaje, ali Šotiček nije prihvatio ponuđene uvjete osobnog ugovora. Dinamo je zanimanje pokazao i tijekom aktualnog prijelaznog roka, no igrač je odbio mogućnost povratka na Maksimir.

Hajduk ga je pokušao dovesti i prije njegova odlaska u Švicarsku, ali Šotiček je tada izabrao Basel, iako su uvjeti navodno bili slični. Dvije godine poslije mogao bi ipak završiti na Poljudu i ispuniti dugoročnu želju splitskog kluba.

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Komentari 11
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