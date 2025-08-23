Hajduk šalje Mihaela Žapera na posudbu u Lokomotivu?!

Mihael Žaper (27) odlazi na posudbu u Lokomotivu, piše Index. Trebao bi iz Hajduka otići na godinu dana, a na taj način ga splitski klub želi vratiti u natjecateljski ritam nakon duge pauze.

O Žaperu je govorio i trener Splićana Gonzalo Garcia.

- Žaper radi dobro i ima dobar stav. Bio je ozlijeđen prije tjedan dana. Imamo u sredini veliku konkurenciju - Krovinović, Pajaziti, Sigur... Imamo igrače koji su dobri. Ta pozicija ima neke zahtjeve - kazao je Hajdukov trener i dodao:

- Želim dinamiku i konstantno kretanje. Žaper ima nešto, ali nešto mu i nedostaje. Možda neće igrati sad, ali može postati ključan igrač u budućnosti. Tako je znalo biti u nekim mojim momčadima. Žaper nije u lakoj situaciji, ali radi sve što mu kažemo.

Podsjetimo, Žaper je u Hajduk stigao kao veliko pojačanje iz Osijeka u ljeto 2023. Odmah se etablirao u momčadi, ali teška ozljeda koljena udaljila ga je od nogometa praktički sve do sada. Za Splićane je odigrao 15 utakmica i zabio jedan gol, a posljednji put nastupio je 17. veljače 2024.