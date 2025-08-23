Obavijesti

Sport

Komentari 7
NEKOĆ NEZAMISLIVO

Hajduk šalje Mihaela Žapera na posudbu u Lokomotivu?!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Hajduk šalje Mihaela Žapera na posudbu u Lokomotivu?!
2
Hajduk na Poljudu pobijedio Goricu 3:0 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Podsjetimo, Žaper je u Hajduk stigao kao veliko pojačanje iz Osijeka u ljeto 2023. Za Splićane je odigrao 15 utakmica i zabio jedan gol, a posljednji put nastupio je 17. veljače 2024.

Mihael Žaper (27) odlazi na posudbu u Lokomotivu, piše Index. Trebao bi iz Hajduka otići na godinu dana, a na taj način ga splitski klub želi vratiti u natjecateljski ritam nakon duge pauze. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Osoba pljunula na Anthony Kalika 00:19
Osoba pljunula na Anthony Kalika | Video: Čitatelj 24sata

O Žaperu je govorio i trener Splićana Gonzalo Garcia. 

- Žaper radi dobro i ima dobar stav. Bio je ozlijeđen prije tjedan dana. Imamo u sredini veliku konkurenciju - Krovinović, Pajaziti, Sigur... Imamo igrače koji su dobri. Ta pozicija ima neke zahtjeve - kazao je Hajdukov trener i dodao:

Hajduk na Poljudu pobijedio Goricu 3:0
Hajduk na Poljudu pobijedio Goricu 3:0 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Želim dinamiku i konstantno kretanje. Žaper ima nešto, ali nešto mu i nedostaje. Možda neće igrati sad, ali može postati ključan igrač u budućnosti. Tako je znalo biti u nekim mojim momčadima. Žaper nije u lakoj situaciji, ali radi sve što mu kažemo. 

REAKCIJE NAVIJAČKOG PUKA Hajdukovci: 'Hugo Guillamón bi bio jedno od najvećih pojačanja zadnjih godina. Top igrač!'
Hajdukovci: 'Hugo Guillamón bi bio jedno od najvećih pojačanja zadnjih godina. Top igrač!'

Podsjetimo, Žaper je u Hajduk stigao kao veliko pojačanje iz Osijeka u ljeto 2023. Odmah se etablirao u momčadi, ali teška ozljeda koljena udaljila ga je od nogometa praktički sve do sada. Za Splićane je odigrao 15 utakmica i zabio jedan gol, a posljednji put nastupio je 17. veljače 2024. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
UŽIVO HNL transferi: Slaven Belupo doveo Leonarda Zutu, u Hajduk stižu igrači iz La Lige?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Slaven Belupo doveo Leonarda Zutu, u Hajduk stižu igrači iz La Lige?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Højlund prema Napoliju, Manchester United dovodi novog golmana?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Højlund prema Napoliju, Manchester United dovodi novog golmana?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Splitska ljepotica ruši predrasude: Ne sluša cajke, a zovu je najsnažnijom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica ruši predrasude: Ne sluša cajke, a zovu je najsnažnijom na svijetu

Rođena Splićanka u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025