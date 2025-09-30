Obavijesti

PORUKA S POLJUDA

Hajduk se oglasio nakon analize suđenja: Laž obiđe pola svijeta dok istina nije ni obula cipele...

Piše Luka Tunjić,
Hajduk se oglasio nakon analize suđenja: Laž obiđe pola svijeta dok istina nije ni obula cipele...
Foto: HNS/PIXSELL

Hajduk je ponovno objavio i otvoreno pismo u kojem je tražio objavu komunikacije iz VAR sobe iz utakmice protiv Varaždina

Laž obiđe pola svijeta dok istina još nije ni obula cipele, kratko i jasno je komentirao Hajduk putem društvenih mreža. Nije teško zaključiti kako je to komentar "bijelih" nakon što je Bertrand Layec objavio sudačku analizu osmog kola HNL-a, u kojem je šef hrvatskih sudaca potvrdio kako prvijencu Ante Rebića nije prethodilo zaleđe.

Hajduk je ponovno objavio i otvoreno pismo u kojem je tražio objavu komunikacije iz VAR sobe iz utakmice protiv Varaždina, uz opis "VAR throwback" (sjećanje na VAR, prevedeno). 

A što se tiče spornog gola s Poljuda, Layec je ovim riječima potvrdio njegovu regularnost...

 "Pregledom snimke iz VAR sobe utvrđeno je da je VAR sudac zatražio od tehničara da isporuči video snimku obje situacije iz kojih je vidljivo da nema kažnjivih zaleđa. Nažalost, tijekom utakmice objavljena je samo situacija postignutog pogotka s izvučenim crtama. Naknadna triangulacijska analiza dokazuje da je u prvoj situaciji stopalo i rame gostujućeg braniča br. 3 bilo u liniji sa stopalom napadača koji je inicirao dodavanje prema kaznenom prostoru, što znači da nije bilo zaleđa.

Bilo je pogrešno ne objaviti ovu triangulaciju i VAR je trebao inzistirati na tome da tehničar (operater) objavi ovu situaciju tijekom utakmice. Zaključno, možemo reći da Hajdukovom pogotku nisu prethodila kažnjiva zaleđa. Iz toga je zaključak da je pogodak ispravno priznat," napisao je Layec u analizi.

