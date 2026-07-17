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IZBORILI DRUGO PRETKOLO

Hajduk se oglasio nakon drame protiv Žiline. Evo što su napisali

Piše Issa Kralj,
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Hajduk se oglasio nakon drame protiv Žiline. Evo što su napisali
Foto: HNK Hajduk
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Prva utakmica drugog pretkola igrat će se 23. srpnja na Poljudu, dok je uzvrat na Cipru na rasporedu 30. srpnja.

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Hajduk je prošao u drugo pretkolo Europske lige nakon što su si sami zakomplicirali završnicu susreta u Slovačkoj. U uzvratnoj utakmici protiv Žiline, Hajduk je imao prednost 2-0 s Poljuda, zabio za 1-0 u Slovačkoj, a onda pred kraj se spašavao od produžetaka. Žilina je izjednačila golom hrvatskog igrača Marka Roginića u 53. minuti, a u 91. Dario Melnjak zabio je autogol, a u samoj završnici utakmice slovačka momčad promašila je priliku za 3-1. 

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Hajduk sada čeka susret protiv ciparskog Pafosa, a splitska momčad oglasila se na društvenim mrežama jutro nakon utakmice. 

- Sve je nama nevažno, kada Bijele imamo, i samo Bijele volimo. Hajduče ti si nama sve, naša pjesma nosi te - stoji u objavi kluba uz fotografije navijača.

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Prva utakmica drugog pretkola igrat će se 23. srpnja na Poljudu, dok je uzvrat na Cipru na rasporedu 30. srpnja.

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Komentari 6
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