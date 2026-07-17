Prva utakmica drugog pretkola igrat će se 23. srpnja na Poljudu, dok je uzvrat na Cipru na rasporedu 30. srpnja.
Hajduk se oglasio nakon drame protiv Žiline. Evo što su napisali
Hajduk je prošao u drugo pretkolo Europske lige nakon što su si sami zakomplicirali završnicu susreta u Slovačkoj. U uzvratnoj utakmici protiv Žiline, Hajduk je imao prednost 2-0 s Poljuda, zabio za 1-0 u Slovačkoj, a onda pred kraj se spašavao od produžetaka. Žilina je izjednačila golom hrvatskog igrača Marka Roginića u 53. minuti, a u 91. Dario Melnjak zabio je autogol, a u samoj završnici utakmice slovačka momčad promašila je priliku za 3-1.
Hajduk sada čeka susret protiv ciparskog Pafosa, a splitska momčad oglasila se na društvenim mrežama jutro nakon utakmice.
- Sve je nama nevažno, kada Bijele imamo, i samo Bijele volimo. Hajduče ti si nama sve, naša pjesma nosi te - stoji u objavi kluba uz fotografije navijača.
Prva utakmica drugog pretkola igrat će se 23. srpnja na Poljudu, dok je uzvrat na Cipru na rasporedu 30. srpnja.
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