BOLNICA NA POLJUDU

Hajduk se opet krpa. Stigla je potvrda ozljede važnog igrača, prioritet je prodaja dva aduta

Niko Sigur ima opciju odlaska na posudbu s otkupom ugovora, ali u Hajduku žele što prije realizirati taj transfer jer im je odmah potreban novac. A Garcia vjeruje da će mu se do Rijeke netko vratiti u kadar...

Hajduk ima sve većih problema s ozljedama. Uoči gostovanja u Osijeku, ozljede su prijavili Niko Sigur (koljeno) i Ante Rebić (mišić), a tijekom utakmice u Opus Areni iz igre su morali Sanyang Bamba (trbušni zid) i Zvonimir Šarlija (zadnja loža). Istegao je mišić i trebao bi biti izvan stroja tri tjedna.

Tjedan dana je do jadranskog derbija i pitanje je hoće li itko od njih konkurirati za ogled s Rijekom, koja će u Split doći umorna od europskog ogleda s PAOK-om, jer se uzvratna utakmica u Solunu igra u četvrtak navečer. Ako Španjolci Guillamon i Gonzalez budu na vrijeme registrirani, obojica bi mogli konkurirati za jadranski derbi.

Splićanima je do kraja ljetnog prijelaznog roka prioritet prodaja Sigura i Pukštasa. Za obojicu postoji interes, ali nisu to zadovoljavajuće ponude. Pukštas ne želi u MLS i još uvijek se nada nekoj opciji u Europi. Priča da je Hajduk imao ponudu od 12 milijuna eura za njega je bez podloge, a onu upola manju prošlog ljeta je sam odbio zbog bonusa od 500.000 eura koji mu je obećao Lukša Jakobušić.

A onda je zaredao s lošim igrama pa ga je Gennaro Gattuso zaledio na klupi. Siguru se pak nudi opcija posudbe s otkupom ugovora, on inzistira da ga Hajduk pusti kako bi nastavio karijeru na nekoj drugoj adresi, ali klubu zbog financijskih razloga puno više odgovara transfer jer novac žele odmah. I tu još ništa nije sigurno...

Hajduk za vikend očekuje novi derbi, na Poljud im stiže Rijeka koja će u međuvremenu odraditi i europski uzvrat u Solunu. Prilika je to Livaji i društvu da se pobjedom dodatno odvoje od Rijeke na početku sezone te da prvu reprezentativnu stanku dočekaju na vrhu prvenstvene ljestvice. Važno je to zbog ne samo zbog držanja koraka s Dinamom, nego i zbog prilike da se u dva tjedna pauze odmore, oporave i uigraju za nastavak sezone u kojem će najprije na gostovanje u Varaždin a onda na Poljudu dočekuju Dinamo.

