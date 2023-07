Hajduk srušio rekord pretplata, Kalinić se vratio nogometu, a navijače čeka novi režim ulaza

Hajduk se večeras pohvalio novim rekordom, nakon samo dva tjedna prodaje navijači su kupili više od 13.000 pretplata, čime je oboren prošlogodišnji rekord od 13.009 prodanih godišnjih ulaznica.

.

U nedjelju se na Poljudu može očekivati pun stadion jer se i ostale ulaznice za susret s Rijekom jako dobro prodaju, a nema sumnje kako je tome doprinijelo i dobar start u sezonu i pobjeda nad Dinamom u Maksimiru u prvom prvenstvenom kolu.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Dobre brojke na tribinama prati i pojačani ritam učlanjivanja, prije dva dana Hajduk je prošao brojku od 80.000 i za očekivati je da bi uz poticaj momčadi na terenu i dobre rezultate i tu mogao pasti novi rekord.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Tradicionalno dobru ljetnu posjetu Hajduk nastoji maksimalno iskoristiti, pa je tako pokrenut projekt ograđivanja šetnice oko stadiona, a sve kako bi navijači što lakše i brže ušli u krug stadiona te konzumirali što više proizvoda koji će im biti ponuđeni unutar prstena, a prije ulaska na tribine.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Radovi su ubrzani, no još uvijek nije poznato hoće li biti završeni do nedjelje i utakmice s Rijekom. Zahtjevan je to projekt koji je planiran odavno, no za sve je trebalo ishoditi dozvole i pronaći model financiranja. A sve u svrhu toga da navijači na vrijeme prođu kontrolu i uđu u krug stadiona, da se tu zadrže uz konzumaciju jela i pića, a onda, neposredno prije početka utakmice bez gužve uđu na tribine...

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk je danas odigrao i prijateljski ogled sa Solinom u Mravincima, nastupile su uglavnom rezerve, ali po prvi put i kapetan Lovre Kalinić koji je branio jedno poluvrijeme. Rezultat je bio u drugom planu, a u početnoj postavi osim Kalinića zaigrali su i Diallo, Kalik, Odjidja, Moufi, Elez, Dajaku, Dolček, Lauš, Čubelić i Čuić, dok su na klupi bili Silić, Vušković, Sigur, Brajković, Mikanović, Kavelj, Šošić i Sahiti. Bijeli su uvjerljivo pobijedili 7-1.