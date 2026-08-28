Hajduk u Konferencijskoj ligi. Evo kad i s kim igra utakmice, tko prenosi, koja je lova u igri

Hajduk je doznao šest suparnika za europsku jesen u Konferencijskoj ligi, prvu u tom natjecanju i prvu glavnu fazu nekog eurokupa nakon 16 godina čekanja.

Tko su protivnici Hajduka u Konferencijskoj ligi?

Hrvatski doprvak na Poljudu će igrati protiv nizozemskog Ajaxa, belgijskog Sint-Truidensea i danskog Nordsjaellanda, a u gostima protiv Midtjyllanda Martina Erlića, gibraltarskog Lincoln Red Impsa i švicarskog Thuna.

Kako funkcionira Konferencijska liga?

Svaki klub igra po tri domaće i gostujuće utakmice, po jednu protiv kluba iz svake od šest jakosnih skupina. Kao i u Ligi prvaka i Europskoj ligi, najbolja 24 kluba nastavljaju natjecanje u nokaut-fazi, pri čemu najboljih osam ide izravno u osminu finala, a preostalih 16 razigravaju za to mjesto u šesnaestini finala. Klubovi od 25. do 36. mjesta završavaju natjecanje.

Tko prenosi utakmice Konferencijske lige?

Kao i ždrijeb, utakmice će se u Hrvatskoj moći gledati isključivo na kanalima Arenasporta koji su u ponudi MAXtv-a, A1 TV-a i Iskon.TV-a, neki i u osnovnom paketu. To znači kako dvoboje više neće isključivo prenositi Hajdukova klupska televizija.

Kad se igraju utakmice Konferencijske lige?

Točan raspored i satnicu odigravanja utakmica krovna europska nogometna organizacija objavit će u subotu. Termini utakmica su 18.45 i 21 sat, pri čemu Dinamo i Hajduk neće igrati u istom terminu. Cijeli raspored domaće i europske klupske nogometne sezone uz rezultate odigranih utakmica pogledajte OVDJE.

1. kolo: 15. listopada

2. kolo: 22. listopada

3. kolo: 5. studenog

4. kolo: 26. studenog

5. kolo: 10. prosinca

6. kolo: 17. prosinca, 21 sat

1/16 finala, 1. utakmice: 18. veljače

1/16 finala, uzvrati: 25. veljače

osmina finala, 1. utakmice: 11. ožujka

osmina finala, uzvrati: 18. ožujka

četvrtfinale, 1. utakmice: 8. travnja

četvrtfinale, uzvrati: 15. travnja

polufinale, 1. utakmice: 29. travnja

polufinale, uzvrati: 6. svibnja

finale - Istanbul, stadion Bešiktaša: 2. lipnja, 21 sat

Koliko je Hajduk zaradio u Europi i koliko još može?

Sam nastup među 36 klubova vrijedi 3,17 milijuna eura. Taj iznos ne uključuje dodatne prihode iz Uefina vrijednosnog stupa, bonuse za plasman ni nagrade za rezultate. Kad se pribroje i ti dodaci, kao i oni iz četiriju europskih pretkola (za svako po 175.000 eura). Hajduk je osigurao najmanje četiri milijuna i 387.000 eura. No procjene platforme Football Meets Data idu još i dalje, do 8,412 milijuna eura. Dakako, sve ovisi o rezultatu:

osvajač: 3 milijuna eura

finalist: 4 milijuna eura

polufinalisti: 2,5 milijuna eura

četvrtfinalisti: 1,3 milijuna eura

osmina finala: 800.000 eura

šesnaestina finala: 200.000 eura

pozicije 1.-8. u ligaškoj fazi: 400.000 eura

pozicije 9.-16. u ligaškoj fazi: 200.000 eura

svako mjesto više na ljestvici: po 28.000 eura

pobjeda u ligaškoj fazi: 400.000 eura

remi u ligaškoj fazi: 133.000 eura