Hajduk u završnicu ulazi kao lider, ali oprezno, jer lider se u ovoj sezoni mijenjao devet puta

Iz kola u kola svjedočimo koliko je hrvatska nogometna liga neizvjesna i koliko vodeće momčadi kiksaju, a podatak kako se u 27 odigranih kola čak devet puta mijenjao lider prvenstva najbolja je potvrda nestalnosti forme pretendenata za naslov prvaka. Hajduk je uoči zadnje četvrtine prvenstva prvi s bodom prednosti ispred Rijeke i pet bodova prednosti ispred Dinama, a oni i Rijeka proveli su i najviše vremena na vrhu ljestvice i trenutno su i u puno boljoj formi, i u puno boljoj situaciji od Dinama koji ima veliki bodovni zaostatak.

Prvenstvenu utrku visokom je pobjedom nad Istrom u prvom kolu poveo Dinamo, nakratko su im se nakon drugog kola na vrhu priključili Šibenčani, koji su nakon dva odigrana kola imali maksimalan učinak, pobjede u Osijeku i domaću protiv Slaven Belupa, pa su bili poravnati s Dinamom na vrhu s po šest bodova.

Dinamo je držao vrh ljestvice do šestog kola, i nakon dva kiksa u derbijima, remija s Rijekom i poraza od Hajduka na Maksimiru, štafetu su predali konkurentima koji su ih preskočili za po bod, i tako poravnati su ostali i nakon međusobnog remija na Rujevici. Nakon prve četvrtine prvenstva i devet odigranih kola Hajduk je samostalno držao vrh ljestvice i tu se održao sve do 15. kola, kada su nakon mini krize i poraza od Varaždina i Gorice te remija s Istrom i Osijekom dali priliku Rijeci da se vrati na čelo ljestvice s istim brojem bodova ali boljom gol razlikom. Tako poravnati i s po sedam bodova ispred Dinama otišli su na zimsku stanku.



Nakon povratka s pauze Hajduk je remizirao na Poljudu sa Slaven Belupom, Rijeka je pobijedila Lokomotivu i opet se odvojila, ali ni njihova forma nije bila baš blistava, nakon poraza od Varaždina i Istre Hajduk ih je opet preskočio i nakon 21. odigranog kola vratio se na vrh ljestvice. Ali baš kao što je Istra presudila Rijeci, tako je presudila i Hajduku, pa se Rijeka opet vratila na vrh i tu se zadržala do svog novog kiksa, domaćeg remija sa Šibenikom. Hajduk je pobijedio Goricu i opet preuzeo vrh te kao vodeća momčad stigao na jadranski derbi na Rujevicu.

I onda su se, kako i dolikuje ovakvoj turbulentnoj sezoni, u zadnja dva kola dogodila dva nova obrata, najprije je Rijeka na Rujevici deklasirala Hajduk 3-0 i preuzela vrh, da bi proteklog vikenda prosula sva tri boda u Koprivnici i dala priliku Hajduku da se domaćom pobjedom nad Šibenikom opet vrati na prvo mjesto.

Do kraja sezone još je devet kola, vidjet ćemo hoće li biti i novih promjena na vrhu, ali ako je suditi po dosadašnjem tijeku prvenstva pitanje ovogodišnjeg prvaka bit će neizvjesno do samoga kraja. U sljedećem kolu sve tri vodeće momčadi gostuju, Hajduk u Koprivnici gdje je u zadnjem kolu posrnula Rijeka, ali momčad Slaven Belupa u međuvremenu čeka i vrlo težak Kup ogled s Osijekom u srijedu, koji će im zasigurno uzeti dosta koncentracije i energije. Dinamo ide u goste Istri koja još uvijek nije prebrinula sve brige oko opstanka, a Rijeka u Kranjčevićevu kod Lokomotive, koju baš i ne pamte po dobrom. Do kraja sezone ostalo je još devet kola, svi još po jednom igraju sa svim suparnicima, a minimalnu prednost ima Hajduk, kako zbog boda prednosti, tako i zbog rasporeda, jer i Rijeka i Dinamo im dolaze u goste na Poljud, gdje u ovoj sezoni nisu nijednom poraženi.

Gattuso je nakon utakmice bio zadovoljan ishodom i činjenicom da je njegova momčad na vrhu ljestvice, a sličnog je razmišljanja bio i strijelac Ivan Rakitić:

- Da nam je netko rekao prije početka sezone da ćemo uoči zadnje četvrtine prvenstva biti na vodećoj poziciji, svi bismo to odmah potpisali. Moramo biti sretni, idemo se dobro odmoriti i pripremiti za tešku utakmicu koja nas čeka idući vikend u Koprivnici.