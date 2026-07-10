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DEMANTIRALI NAPISE

Hajduk: Uskok nije istraživao klub niti je bilo postupanja...

Piše 24sata,
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Hajduk: Uskok nije istraživao klub niti je bilo postupanja...
Predsjednik Uprave Bilić potvrdio, Goran Vučević napušta Hajduk | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hajduk žestoko uzvratio: demantira naslovnicu o Uskoku i poručuje da su tvrdnje tjednika potpuna izmišljotina

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Hajduk se oglasio u četvrtak navečer putem društvene mreže X kako bi demantirao optužbe objavljene u jednom tjedniku. Klub je u reagirao na naslovnicu koja sugerira provođenje istrage u njihovim prostorijama, odbacujući sve navode kao lažne.

Splitski klub je u priložio fotografiju naslovnice tjednika na kojoj se ističe naslov "Uskok ušao u Hajduk". Klub je takve tvrdnje kategorički odbacio. "Navodi tjednika u potpunosti su izmišljeni i neistiniti. Nijedno državno tijelo, uključujući USKOK, nije vršilo istragu niti je u Klubu provedeno bilo kakvo službeno postupanje", stoji u priopćenju splitskog kluba.

Ovom reakcijom nastojali su spriječiti širenje dezinformacija koje bi mogle naštetiti ugledu kluba. Najavili su kako su spremni poduzeti i daljnje korake kako bi zaštitio svoj integritet. "Klub zadržava pravo zaštite ugleda pravnim sredstvima", zaključili su u objavi.

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Komentari 2
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