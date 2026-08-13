HAJDUK - ŽALGIRIS 'Bili' igraju toplo-hladno, a jedan podatak brine. Koje će lice sad pokazati?

Mogu li se jednom sigurnom i uvjerljivom europskom pobjedom trener Hajduka Gonzalo Garcia i njegovi igrači iskupiti navijačima za loš start prvenstva i dva kiksa protiv Varaždina i Istre, mogu li pobijediti Žalgiris i drugi put (21 sat, Hajduk Digital TV) i tako barem malo vratiti samopouzdanje i povjerenje uoči nastavka prvenstva i europskog puta?

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Prognozirati kako će Hajduk izgledati u idućoj utakmici ili idućim utakmicama i kada će Garcijina momčad konačno proigrati je slično kao prognozirati kad će konačno prestati tropske vrućine i kad će se u Splitu konačno moći normalno živjeti i spavati. Trebalo bi uskoro, povremeni pljuskovi kao i pobjede Hajduka svako malo ublaže trenutačno stanje, ali nitko ne može precizno odrediti kada će zahladiti, kao što nitko ne može precizno odrediti kad će i hoće li Hajduk konačno u kontinuitetu dobro igrati i osvajati bodove...

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Žalgirisa se po svemu Hajduk ne bi trebao plašiti, kako zbog prikazane igre u prvom susretu, tako i zbog konačnog rezultata i prednosti od tri gola koju imaju pred uzvrat na svom terenu. No Hajduk od početka sezone igra toplo-hladno, sposoban je nadigrati i pobijediti Pafos kući, ali i izgubiti od Žiline u gostima, o Varaždinu i Istri da i ne govorimo... Sličnu sliku Hajduk ostavlja i suparnicima, recimo Salzburgu, koji je nakon pobjede Hajduka nad Pafosom u prvom ogledu rezervirao smještaj u Splitu, vjerujući kako mu je Hajduk idući suparnik u nastavku kvalifikacija za Europsku ligu. Ali Hajduk je kiksao...

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Pafos je zaboravljen, ali europski put se nastavlja, kao i nada da će preko Žalgirisa izboriti fazu doigravanja za plasman u Konferencijsku ligu, a onda protiv boljeg iz ogleda Rakówa i Hammarbyja i plasman u jednu od skupina. Prolaz Žalgirisa ne bi trebao predstavljati problem, a ni poljski i švedski sastav ne čine se kao neprelazne prepreke ako Garcijina momčad odigra onako kako je odigrala kući protiv Žiline i Pafosa i u gostima protiv Žalgirisa. U svakom slučaju, obje su momčadi manje zvučne od Pafosa protiv kojeg je Hajduk držao u rukama prolaz punih 180 minuta, sve do prve minute nadoknade vremena u uzvratu...

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

A upravo su neobjašnjivi padovi koncentracije i primljeni golovi duboko u nadoknadi postali zaštitni znak Garcijine momčadi na početku aktualne sezone. U uzvratu protiv Žiline i Pafosa primali su golove u dodanom vremenu, u Varaždinu je Livaja u nadoknadi vremena promašio penal, a Ahmeti je u nadoknadi vremena zabio za Istru i konačnih 2-2 na Poljudu. Dodajmo tome i gol Capana u 85. minuti prve utakmice u Vilniusu, što nas dovodi do zaključka kako je Hajduk od početka sezone u četiri od sedam utakmica primao golove pred sam kraj utakmica, na jednoj je promašio kazneni udarac, a u preostala dva susreta mreža je ostala netaknuta...

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Je li po srijedi strah, dekoncentracija ili nešto treće teško je reći, ali kiksevi i primljeni golovi pred sam kraj utakmice pokvarili su ukupni dojam, pogotovo dobar dojam s prvih utakmica sa Žilinom, Pafosom i Žalgirisom u kojima je Hajduk odigrao jako dobro i efikasno. Vidjeli smo dosta toga dobroga od mlade momčadi, Šegine slobodnjake, Pukštasova tri gola u zadnja tri nastupa, prodornog Šotičeka, sigurnog Hrgovića, zanimljive dionice nekih novih igrača, ali smo vidjeli i nesigurnost i dekoncentraciju u obrani koja je koštala Hajduka i plasmana, i bodova, i živaca, ali i razočaranja navijača, koji se uoči uzvrata sa Žalgirisom pitaju koje će lice njihovi ljubimci večeras pokazati?