Hajdukov Kanađanin se vraća u klub, ali pitanje je hoće li igrati. Izgledan je odlazak iz Splita...

Niko Sigur uskoro će se ponovno priključiti momčadi Hajduka, ali sve je manje vjerojatno da će njegov povratak na Poljud označiti početak nove faze u bijelom dresu. Kanadski reprezentativac trebao bi se vratiti treninzima u utorak, 28. srpnja, nakon odmora koji je dobio poslije nastupa na Svjetskom prvenstvu. Zbog kasnijeg priključenja momčadi Sigur nije odradio pripremni period s ostatkom ekipe, pa neće konkurirati za uzvratni susret protiv Pafosa u drugom pretkolu Europske lige.

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U Hajduku navodno postoji određeno nezadovoljstvo njegovim kasnijim povratkom. Splićani su mu prije početka SP-a izašli u susret i omogućili raniji odlazak na okupljanje kanadske reprezentacije, pa se očekivalo da bi se i nakon turnira mogao ranije vratiti klupskim obvezama. Ipak, Sigur je iskoristio pravo na odmor nakon završetka sezone, a budući da je Kanada završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu, dogovoreno je da se momčadi priključi krajem srpnja.

Puno veće pitanje od samog datuma njegova povratka jest ono vezano uz budućnost 22-godišnjeg veznjaka. Sve je više naznaka da bi Sigur mogao biti jedan od igrača koji će ovog ljeta napustiti Hajduk. Klub je spreman saslušati ponude za kanadskog reprezentativca, a prema dostupnim informacijama i sam igrač otvoren je prema novom izazovu i nastavku karijere u drugoj sredini. Nedavno smo pisali o interesu Wolvesa za njegove usluge.

Foto: MARIA LYSAKER

Za sada još nema konkretne potvrde o njegovoj sljedećoj destinaciji, no njegov bi odlazak mogao postati jedna od glavnih tema na Poljudu tijekom završnice prijelaznog roka. Sigur se vraća u Hajduk u osjetljivom trenutku, kada momčad ima važne europske obveze, ali umjesto borbe za početnu postavu njegova bi se priča u Splitu uskoro mogla završiti transferom.