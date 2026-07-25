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NIKO SIGUR

Hajdukov Kanađanin se vraća u klub, ali pitanje je hoće li igrati. Izgledan je odlazak iz Splita...

Piše Ivan Kužela,
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Hajdukov Kanađanin se vraća u klub, ali pitanje je hoće li igrati. Izgledan je odlazak iz Splita...
Foto: MARIA LYSAKER
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Sigur se vraća na Poljud, ali umjesto nove epizode u bijelom dresu sve glasnije se spominje njegov izlazni transfer! Hajduk je spreman slušati ponude, a i Kanađanin je otvoren za odlazak

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Niko Sigur uskoro će se ponovno priključiti momčadi Hajduka, ali sve je manje vjerojatno da će njegov povratak na Poljud označiti početak nove faze u bijelom dresu. Kanadski reprezentativac trebao bi se vratiti treninzima u utorak, 28. srpnja, nakon odmora koji je dobio poslije nastupa na Svjetskom prvenstvu. Zbog kasnijeg priključenja momčadi Sigur nije odradio pripremni period s ostatkom ekipe, pa neće konkurirati za uzvratni susret protiv Pafosa u drugom pretkolu Europske lige.

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U Hajduku navodno postoji određeno nezadovoljstvo njegovim kasnijim povratkom. Splićani su mu prije početka SP-a izašli u susret i omogućili raniji odlazak na okupljanje kanadske reprezentacije, pa se očekivalo da bi se i nakon turnira mogao ranije vratiti klupskim obvezama. Ipak, Sigur je iskoristio pravo na odmor nakon završetka sezone, a budući da je Kanada završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu, dogovoreno je da se momčadi priključi krajem srpnja.

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Puno veće pitanje od samog datuma njegova povratka jest ono vezano uz budućnost 22-godišnjeg veznjaka. Sve je više naznaka da bi Sigur mogao biti jedan od igrača koji će ovog ljeta napustiti Hajduk. Klub je spreman saslušati ponude za kanadskog reprezentativca, a prema dostupnim informacijama i sam igrač otvoren je prema novom izazovu i nastavku karijere u drugoj sredini. Nedavno smo pisali o interesu Wolvesa za njegove usluge.

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Foto: MARIA LYSAKER

Za sada još nema konkretne potvrde o njegovoj sljedećoj destinaciji, no njegov bi odlazak mogao postati jedna od glavnih tema na Poljudu tijekom završnice prijelaznog roka. Sigur se vraća u Hajduk u osjetljivom trenutku, kada momčad ima važne europske obveze, ali umjesto borbe za početnu postavu njegova bi se priča u Splitu uskoro mogla završiti transferom.

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