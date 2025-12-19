Hajdukova delegacija posjetila Slovačku, želi stadion po uzoru na Bratislavu: 'Dojmljiv projekt'

Delegacija Hajduka na čelu s predsjednikom Ivanom Bilićem posjetila je stadion Tehelné Pole u Bratislavi povodom moguće kupnje projekta i preslikavanja modela za novi stadion u Splitu, piše šport24sk.

Hajdukova je svita uoči utakmice Slovana i Hackena (1-0) posjetila stadion, a dočekala ih je delegacija Slovana - sportski direktor Róbert Vittek, generalni direktor Ivan Kmotrík mlađi i osobno vlasnik kluba Ivan Kmotrík stariji koji je bio glavni investitor izgradnje novog Tehelné Pola 2019. godine. Slovake je zanimalo zašto su Splićani odabrali baš Tehelne Pole za model.

- To je prvi stadion koji službeno posjećujemo jer tražimo projekt koji bi mogao biti sličan i koristan za Split. Grad trenutno razmatra izgradnju novog stadiona, a jedna od lokacija je vrlo mala. Zato je ovaj projekt idealan za nas, jer je usporedive veličine - rekao je Bilić za šport24sk i dodao:

- Željeli bismo malo veći kapacitet, ali u biti to je stadion koji bi savršeno odgovarao lokaciji u gradu Splitu. To je vrlo impresivan projekt.

Podsjetimo, Poljud je izgrađen prije 46 godina, a uz teren se nalazi i atletska staza, što stadion u Slovačkoj nema.

- Najzadovoljniji smo osnovnim funkcijama stadiona. To je moderna tribina. Ona koju trenutno imamo je stariji atletski stadion i želimo izgraditi isključivo nogometni. Ono što me najviše impresionira je okruženje u kojem je izgrađen i zakrivljenost samih tribina - objasnio je predsjednik Hajduka i dodao:

- Ovdje imamo vrlo bučne navijače, tako da bi ovo bilo idealno za nas. Čuli smo da je ovdje izvrsna akustika. To je jedan od detalja koji nas zanima, ali i sam način gradnje i funkcionalnost, sve to bi nam moglo jako dobro funkcionirati.

Priznao je Bilić i da je stadion u Bratislavi najviše oduševio Splićane u odnosu na druge europske arene koje su obilazili.

- Među onima koje smo vidjeli, ovaj stadion bi nam savršeno funkcionirao na jednoj od lokacija. Vrlo je dobro implementiran. Funkcionalnost je izvrsna, prostor je optimalno dizajniran, VIP zone su vrlo dobro smještene. Također je vrlo pogodan za druge događaje - kazao je i dodao:

- Kako smo čuli, ovo je stadion koji ima potencijal da se koristi i u druge svrhe, što je za nas vrlo zanimljivo, budući da bi vlasnici bili grad, a potencijalno i država. Upravo te značajke čine ga jednim od najatraktivnijih stadiona koje smo vidjeli.

Ipak, priznao je Hajdukov predsjednik da bi u slučaju izgradnje sličnog stadiona u Splitu kapacitet bio malo veći od nacionalnog stadiona u Slovačkoj kojem je kapacitet 22.500 ljudi.

- Potencijalni novi stadion mogao bi izgledati vrlo slično ovom, samo bi bio malo veći. Želimo malo veći kapacitet, ali iste funkcije. Želimo zakrivljenost stadiona, vrlo strme tribine i da to bude pravi nogometni stadion - otkriva Bilić pa zaključuje:

- Još nije u fazi provedbe. Grad prvo mora završiti cijeli analitički proces. Prve početne rezultate očekujemo možda krajem veljače, tada ćemo znati više. Međutim, ovo je dugoročni projekt i novi stadion sigurno neće biti izgrađen u kratkom roku. Trenutno smo u fazi analize.

Zanimljivo, Hajduk nije jedini zainteresiran za slovački projekt Nacionalnog stadiona, već je i azijska delegacija stigla u Bratislavu raspitivati se o projektu, pišu Slovaci.