Ovo je start Hajdukovog igrača koji je već imao žuti. Komisija nije ni spomenula tu situaciju

Hajdukovac je već imao žuti karton zbog prekršaja nad Jagušićem u 13. minuti, a u 41. minuti je grubo nagazio na gležanj Josipa Mitrovića. Ipak, Čulina mu nije pokazao crveni karton

Sudačka komisija HNS-a objavila je analizu suđenja za 12. kolo Hrvatske nogometne lige. Najviše se čekao komentar na prekršaj Josipa Mišića, koji se prema analizi izvukao "samo" sa žutim kartonom zbog nasilnog ponašanja. Bertrand Layec ukupno je izdvojio tri sporne situacije, dvije s utakmice Dinama i i Rijeke i jednu s utakmice Slaven Belupo - Hajduk.

Layec se složio s odlukom suca Ante Čuline, koji je isključio igraća ''farmaceuta'' Andriju Filipovića u 81. minuti, a ovim je riječima opravdao tu odluku...

- Prilikom kontrole lopte igrača gostujuće momčadi br. 27 uz uzdužnu crtu domaći igrač br. 7 je startao na njega udarivši ga u koljeno svojim kramponima. Sudac je ovaj start okarakterizirao kao grubu igru te ga isključio. S obzirom na intenzitet starta i mjesto kontakta (kramponima u koljeno), u potpunosti podržavamo disciplinsku mjeru donesenu na terenu - piše u priopćenju komisije.

Ipak, mnogi su očekivali i pokoju riječ o prekršaju Luke Hodaka iz 42. minute. Hajdukovac je već imao žuti karton zbog prekršaja nad Jagušićem u 13. minuti, a u 41. minuti je grubo nagazio na gležanj Josipa Mitrovića. Ipak, Čulina mu nije pokazao crveni karton.

Sudačka komisija o toj situaciji nije napisala ni riječ, iako to nije iznenađenje ako uzmemo u obzir da se HNS-ova sudačka komisija primarno bavi sudačkim odlukama na koje je mogao utjecati VAR. Te su situacije provjera potencijalnog gola, penala, crvenog kartona ili zamjena identiteta. Drugi žuti karton, prema trenutačnom pravilniku, ne spada u situacije koje može pregledavati VAR.

