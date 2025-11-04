VIDEO Poslušajte komunikaciju sudaca nakon prekršaja Mišića: Daj žuti Majstoroviću, glumio je

Smatramo da je ponašanje domaćeg igrača trebalo biti sankcionirano crvenim kartonom zbog nasilnog ponašanja: odguravanje rukom suparnika u lice koje se smatra nasilnim ponašanjem, poručuje Komisija
Sudačka komisija HNS-a potvrdila je kako je dinamovac Josip Mišić trebao biti isključen u derbiju 12. kola HNL-a protiv Rijeke. Podsjetimo, Mišić je napravio prekršaj nad Frukom i zatim zamahnuo nogom prema njemu, nakon čega je počelo naguravanje nogometaša obje momčadi.
Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, u priopćenju je potvrdio kako je sudac Igor Pajač morao isključiti Mišića na terenu. Zakazala je i VAR soba, gdje je bio Tihomir Pejin i njegov VAR pomoćnik Kruno Šarić. Pomoćni suci bili su Bojan Zobenica i Ivan Janić, a četvrti sudac Filip Cindrić...
"Nakon nesmotrenog prekršaja domaćeg igrača br. 27, isti igrač nastavio je svoju kretnju nogom prema tom igraču koji je ležao na terenu. U tom trenutku u konfrontaciju se uključio gostujući igrač br. 23, a domaći igrač br. 27 potom je rukom namjerno i nasilno gurnuo u lice suparničkog igrača br. 23. Poslije toga, domaći igrač br. 27 kontinuirano je nastavio nesportsko ponašanje te ponovno desnom rukom ostvario kontakt s licem drugog suparničkog igrača, br. 45. Sudac je odmah pokazao žuti karton domaćem igraču br. 27 kako bi sankcionirao nesmotren prekršaj.
Smatramo da je ponašanje domaćeg igrača trebalo biti sankcionirano crvenim kartonom zbog nasilnog ponašanja: odguravanje rukom suparnika u lice koje se smatra nasilnim ponašanjem u duhu PNI-e. Očekivana odluka isključenje trebala je biti donesena na terenu za igru.
Uz izostanak ispravne odluke, VAR je trebao preporučiti sucu pregled situacije (OFR). VAR je u ovom slučaju pogrešno i neispravno analizirao ukupni incident jer se fokusirao samo na drugi kontakt u lice koji nije bio dostatan za VAR intervenciju," piše u priopćenju komisije.
Komunikacija između sudaca
Sudačka komisija, uz videosnimke spornih situacija, u novoj sezoni objavljuje i komunikaciju sudaca, a izvukli transkript komunikacije kod sporne situacije o kojoj se priča i tri dana nakon utakmice.
"Sviraj faul, daj mu žuti," glasovi sudaca bili su ujedinjeni nakon što je Mišić napravio prekršaj nad Frukom. Dalje se čulo: "Dat ćeš žuti i Bakraru! Okej, okej, ništa, ništa. Mišiću ćeš dati žuti karton, Pejin, pogledaj, nije ga (Majstorovića, op. a.) udario - čuje se u snimci HNS-a, a jedan od sudaca se složio...
- I ja mislim da ga nije udario. Majstorović je pao i odglumio. Daj žuti i "Majstoru"... Zato što je išao provocirati.
