VIDEO Poslušajte komunikaciju sudaca nakon prekršaja Mišića: Daj žuti Majstoroviću, glumio je

Sudačka komisija HNS-a potvrdila je kako je dinamovac Josip Mišić trebao biti isključen u derbiju 12. kola HNL-a protiv Rijeke. Podsjetimo, Mišić je napravio prekršaj nad Frukom i zatim zamahnuo nogom prema njemu, nakon čega je počelo naguravanje nogometaša obje momčadi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:07 Sažetak Dinamo - Rijeka 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, u priopćenju je potvrdio kako je sudac Igor Pajač morao isključiti Mišića na terenu. Zakazala je i VAR soba, gdje je bio Tihomir Pejin i njegov VAR pomoćnik Kruno Šarić. Pomoćni suci bili su Bojan Zobenica i Ivan Janić, a četvrti sudac Filip Cindrić...

"Nakon nesmotrenog prekršaja domaćeg igrača br. 27, isti igrač nastavio je svoju kretnju nogom prema tom igraču koji je ležao na terenu. U tom trenutku u konfrontaciju se uključio gostujući igrač br. 23, a domaći igrač br. 27 potom je rukom namjerno i nasilno gurnuo u lice suparničkog igrača br. 23. Poslije toga, domaći igrač br. 27 kontinuirano je nastavio nesportsko ponašanje te ponovno desnom rukom ostvario kontakt s licem drugog suparničkog igrača, br. 45. Sudac je odmah pokazao žuti karton domaćem igraču br. 27 kako bi sankcionirao nesmotren prekršaj.

Foto: MAXSport/screenshot

Smatramo da je ponašanje domaćeg igrača trebalo biti sankcionirano crvenim kartonom zbog nasilnog ponašanja: odguravanje rukom suparnika u lice koje se smatra nasilnim ponašanjem u duhu PNI-e. Očekivana odluka isključenje trebala je biti donesena na terenu za igru.

Uz izostanak ispravne odluke, VAR je trebao preporučiti sucu pregled situacije (OFR). VAR je u ovom slučaju pogrešno i neispravno analizirao ukupni incident jer se fokusirao samo na drugi kontakt u lice koji nije bio dostatan za VAR intervenciju," piše u priopćenju komisije.

Komunikacija između sudaca

Sudačka komisija, uz videosnimke spornih situacija, u novoj sezoni objavljuje i komunikaciju sudaca, a izvukli transkript komunikacije kod sporne situacije o kojoj se priča i tri dana nakon utakmice.

"Sviraj faul, daj mu žuti," glasovi sudaca bili su ujedinjeni nakon što je Mišić napravio prekršaj nad Frukom. Dalje se čulo: "Dat ćeš žuti i Bakraru! Okej, okej, ništa, ništa. Mišiću ćeš dati žuti karton, Pejin, pogledaj, nije ga (Majstorovića, op. a.) udario - čuje se u snimci HNS-a, a jedan od sudaca se složio...

- I ja mislim da ga nije udario. Majstorović je pao i odglumio. Daj žuti i "Majstoru"... Zato što je išao provocirati.