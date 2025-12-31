Hajdukovo iznenađenje sezone na radaru katalonskog giganta

Branimir Mlačić (18) igra sjajno u HNL-u ove sezone, a to su prepoznali skauti iz europskog velikana Barcelone. Popularni novinar Marce specijaliziran za transfere španjolskih velikana Barcelone, Atletico Madrida i Real Madrida Matteo Moretto prenio je vijest kako se katalonski gigant zanima za mladog Hajdukovog stopera.

Mlačić je ove sezone neočekivano dobio priliku u prvom sastavu Splićana nakon ozljede mladog Marina Skelina (19). Za Hajduk je zaigrao na svih 18 utakmica jesenskog dijela HNL-a i dva puta asistirao. Njegova vrijednost popela se na četiri milijuna eura nakon posljednjeg ažuriranja tržišnih cijena popularnog Transfermarkta. Pokazao je veliku ozbiljnost za svoje godine i pomogao Hajduku da jesen završi samo s bodom manje u odnosu na prvi Dinamo.

Barcelona ove sezone igra dobro u napadu, ali obrambeni problemi u zadnje vrijeme postali su sve veći. U La Ligi imaju 20 primljenih golova u 18 utakmica, a njihova visoko pozicionirana obrana i offside zamke nisu efikasne kao protekle sezone. Slična situacija je i u Ligi prvaka gdje su Katalonci primili 11 golova u šest kola. U La Ligi su prvi, a u Ligi prvaka 15. na tablici.

Odlaskom Iniga Martineza u Saudijsku Arabiju pala je forma Pauu Cubarsiju kojemu je Baski bio mentor, a Ronald Araujo radi ključne pogreške zbog kojih se odlučio povući na par tjedana i otputovati u Izrael na mentalnu rekuperaciju. Andreas Christensen je ponovno ozlijedio koljeno, baš kada je hvatao konstantu i povratak u formu. Trener Hansi Flick sa Gerardom Martinom i Ericom Garcijom popunjava rupe u obrani, ali nijedan stoper u ovoj sezoni nije se pokazao kao standardni prvotimac.

Katalonci su već pokazali interes za Joška Gvardiola i Luku Vuškovića koji imaju odlične sezone u Manchester Cityju, odnosno HSV-u. Zadnji Hrvat koji je igrao u Barceloni bio je umirovljeni veznjak i trenutačni direktor splitskog kluba Ivan Rakitić koji ima kontakte s Kataloncima i zasigurno može olakšati provedbu transfera Mlačića. Pregovori službeno nisu počeli, ali Moretto se pokazao kao pouzdan novinar s točnim informacijama vezanim uz transfere španjolskih velikana.