Obavijesti

Sport

Komentari 9
SPLITSKI TINEJDŽER

Hajdukovo iznenađenje sezone na radaru katalonskog giganta

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Hajdukovo iznenađenje sezone na radaru katalonskog giganta
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Mladi stoper Hajduka Branimir Mlačić na meti je mnogih europskih velikana. Sjajne igre u srcu splitskog kluba ove polusezone privukle su mnoštvo klubova, a najnoviji interes pokazao je katalonski gigant Barcelona

Branimir Mlačić (18) igra sjajno u HNL-u ove sezone, a to su prepoznali skauti iz europskog velikana Barcelone. Popularni novinar Marce specijaliziran za transfere španjolskih velikana Barcelone, Atletico Madrida i Real Madrida Matteo Moretto prenio je vijest kako se katalonski gigant zanima za mladog Hajdukovog stopera.

Mlačić je ove sezone neočekivano dobio priliku u prvom sastavu Splićana nakon ozljede mladog Marina Skelina (19). Za Hajduk je zaigrao na svih 18 utakmica jesenskog dijela HNL-a i dva puta asistirao. Njegova vrijednost popela se na četiri milijuna eura nakon posljednjeg ažuriranja tržišnih cijena popularnog Transfermarkta. Pokazao je veliku ozbiljnost za svoje godine i pomogao Hajduku da jesen završi samo s bodom manje u odnosu na prvi Dinamo.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Hajduk - Vukovar 02:14
Hajduk - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Barcelona ove sezone igra dobro u napadu, ali obrambeni problemi u zadnje vrijeme postali su sve veći. U La Ligi imaju 20 primljenih golova u 18 utakmica, a njihova visoko pozicionirana obrana i offside zamke nisu efikasne kao protekle sezone. Slična situacija je i u Ligi prvaka gdje su Katalonci primili 11 golova u šest kola. U La Ligi su prvi, a u Ligi prvaka 15. na tablici.

Odlaskom Iniga Martineza u Saudijsku Arabiju pala je forma Pauu Cubarsiju kojemu je Baski bio mentor, a Ronald Araujo radi ključne pogreške zbog kojih se odlučio povući na par tjedana i otputovati u Izrael na mentalnu rekuperaciju. Andreas Christensen je ponovno ozlijedio koljeno, baš kada je hvatao konstantu i povratak u formu. Trener Hansi Flick sa Gerardom Martinom i Ericom Garcijom popunjava rupe u obrani, ali nijedan stoper u ovoj sezoni nije se pokazao kao standardni prvotimac.

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Katalonci su već pokazali interes za Joška Gvardiola i Luku Vuškovića koji imaju odlične sezone u Manchester Cityju, odnosno HSV-u. Zadnji Hrvat koji je igrao u Barceloni bio je umirovljeni veznjak i trenutačni direktor splitskog kluba Ivan Rakitić koji ima kontakte s Kataloncima i zasigurno može olakšati provedbu transfera Mlačića. Pregovori službeno nisu počeli, ali Moretto se pokazao kao pouzdan novinar s točnim informacijama vezanim uz transfere španjolskih velikana. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Gvardiol više ne skriva svoju novu ljubav. Poveo ju je na proslavu poznatog brenda
NOVOPEČENI GOLUPČIĆI

FOTO Gvardiol više ne skriva svoju novu ljubav. Poveo ju je na proslavu poznatog brenda

Brend Lunilou, u vlasništvu Izabel Kovačić, proslavio je deset godina, a na slavlju je bio i Joško Gvardiol sa svojom novom izabranicom Lu
Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja'
VELIKI NOVOGODIŠNJI INTERVJU

Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja'

Nije do mene to što u reprezentaciji nema igrača Dinama i Hajduka. Novi ugovor? Sad sam fokusiran samo na SP, rekao nam je izbornik, a dotaknuo se i supertalentiranog Adriana Jagušića
FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su
PUKLA LJUBAV

FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američki model Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a 'Benz' je već ljubio druge

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025