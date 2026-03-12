Osim Hajduka i Dinama koji će u blagajnu HNS-a morati uplatiti značajan iznos, kažnjeni su i Rijeka, Istra te Varaždin
Hajduku i Dinamu drakonske kazne zbog izgreda navijača
Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 25. kolo HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe, ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, stoji na stranicama HNS-a. Očekivano, nakon "vječnog derbija" najveće globe dobili su Hajduk i Dinamo pa su tako oba kluba kažnjena s 35.000 eura zbog izgleda navijača.
Hajduk - Dinamo (8. ožujka 2026.)
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 25.000 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 10.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika izriče se ukupna novčana kazna u visini od 35.000 eura.
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st. 2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 28.000 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 7.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika izriče se ukupna novčana kazna u visini od 35.000 eura.
Istra 1961 - Osijek (6. ožujka 2026.)
Istra 1961
Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 800 eura
Vukovar 1991 - Rijeka (8. ožujka 2026.)
Vukovar 1991
Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 700 eura
Rijeka
Pirotehnika, članak 66., st. 2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 800 eura
