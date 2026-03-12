Obavijesti

OBJAVIO HNS

Hajduku i Dinamu drakonske kazne zbog izgreda navijača

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 3 min
Split: Bakljada na tribinama tijekom utakmice Hajduka i Dinama | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Osim Hajduka i Dinama koji će u blagajnu HNS-a morati uplatiti značajan iznos, kažnjeni su i Rijeka, Istra te Varaždin

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 25. kolo HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe, ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, stoji na stranicama HNS-a. Očekivano, nakon "vječnog derbija" najveće globe dobili su Hajduk i Dinamo pa su tako oba kluba kažnjena s 35.000 eura zbog izgleda navijača.

Pula: NK Osijek slavio na Drosini s 0:1 Pula: NK Osijek slavio na Drosini s 0:1 Pula: Susret Osijeka i Istre u 25. koliu SuperSport HNL-a
36
Foto: Sasa Miljevic

Hajduk - Dinamo (8. ožujka 2026.)

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 25.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 10.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika izriče se ukupna novčana kazna u visini od 35.000 eura.

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st. 2. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 28.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 7.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika izriče se ukupna novčana kazna u visini od 35.000 eura.

Split: Bakljada na tribinama tijekom utakmice Hajduka i Dinama
Split: Bakljada na tribinama tijekom utakmice Hajduka i Dinama | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Istra 1961 - Osijek (6. ožujka 2026.)

Istra 1961

Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 800 eura

Vukovar 1991 - Rijeka (8. ožujka 2026.)

Vukovar 1991

Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 700 eura

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st. 2. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 800 eura

